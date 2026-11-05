„Mă trec fiorii!” Mihai Albu, dezvăluiri despre boala care i-a schimbat viața. Ce au arătat ultimele analize

Mihai Albu a primit un diagnostic crunt în urmă cu aproximativ 2 ani. Creatorul de modă se luptă din greu cu această boală grea și susține că a fost o perioadă în care a fost la un pas de moarte. De asemenea, trăiește cu o frică continuă.

Mihai Albu. Foto: Facebook

În 2024, Mihai Albu a primit diagnosticul de cancer la prostată. Între timp, creatorul de modă a făcut toate investigațiile și tratamentele necesare și spune că se simte mai bine. Nu s-a oprit nici acum din a merge periodic la medici, astfel că speră ca boala să nu reapară.

Mihai Albu, despre diagnosticul de cancer la prostată

Mihai Albu este încă marcat de momentul în care a aflat că starea sa de sănătate nu este una tocmai bună. Nu s-a gândit niciodată că va trece printr-o astfel de perioadă, însă este recunoscător pentru faptul că a descoperit la timp boala.

Designerul susține că a continuat să meargă la medic, iar rezultatele la ultimele investigații arată bine, nu mai are celule canceroase. Speră ca în continuare corpul său să lupte împotriva cancerului și să nu revină pe patul de spital.

„Când aud cuvântul „cancer”, mă trec fiorii. Mi-aș dori să pot spune că nu voi trece niciodată prin această boală, însă realitatea m-a adus în fața unui adevăr greu de acceptat: sunt deja unul dintre cei care au primit acest diagnostic.

Mă consider însă un pacient norocos. Am descoperit boala la timp și am acționat prompt, ceea ce a făcut posibil ca astăzi să pot privi cu optimism spre viitor. Ultimele investigații au confirmat absența celulelor canceroase în organism, o veste extraordinară, care îmi redă speranța că voi putea duce o viață normală și, mai ales, că mă voi putea bucura cât mai mult timp de familia mea”, a declarat Mihai Albu pentru cancan.ro.

Cum a reacționat când a aflat despre boală

Fostul soț al Iuliei Albu a fost devastat când a aflat că are cancer. Acesta a fost în șoc pentru mult timp, dar a reușit să depășească momentul cu ajutorul sprijinului oferit de partenera sa, Elena Nechifor.

„Diagnosticul m-a bulversat complet. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare și, în primele momente, aproape că nu puteam să realizez ce mi se întâmplă. A fost un șoc greu de descris, în care teama și nesiguranța au pus stăpânire pe mine.

Cred că, dacă nu ar fi fost soția mea alături de mine în acele clipe, mi-ar fi fost mult mai greu să depășesc acel moment. Ea mi-a explicat ce presupune boala, care este prognosticul și ce opțiuni de tratament există. A reușit să-mi ofere nu doar informațiile de care aveam nevoie, ci și liniștea și încrederea fără de care mi-ar fi fost mult mai greu să fac față acestei încercări”, a mai spus creatorul de modă pentru sursa citată.

Cum trăiește în urma acestei experiențe

Mihai Albu a declarat că a învățat să accepte acest diagnostic. Încearcă să-și trăiască viața frumos și nu se lasă în ghearele depresiei. De asemenea, își desfășoară treburile de zi cu zi în mod obișnuit și nu vrea să se lase influențat de acestă boală.

„Am învățat să trăiesc cu acest diagnostic și să nu-i permit să-mi acapareze existența. Nu aș putea privi cu încredere spre viitor și nu mi-aș putea face planuri dacă m-aș lăsa prins într-o spirală a depresiei și a fatalismului. Îmi fac periodic investigațiile necesare pentru a mă asigura că boala rămâne sub control și că îmi pot continua activitățile cotidiene. Respect recomandările medicilor, evit excesele de orice fel și încerc să am grijă de mine. Munca mă ajută enorm, pentru că îmi ține mintea ocupată cu idei și proiecte creative, fără să-i lase prea mult loc gândurilor negre.

Iar fetele de acasă îmi oferă, zi de zi, cele mai frumoase motive să merg înainte. Am învățat să prețuiesc altfel timpul și să mă bucur de fiecare moment care îmi aduce liniște, împlinire și bucurie”, a mai declarat fostul soț al Iuliei Albu pentru publicația menționată.

Mihai Albu are o fiică superbă din căsnicia anterioară, cu Iulia Albu, pe Mikaela. Aceasta a împlinit 17 ani recent și are o relație extrem de bună cu noua parteneră a tatălui său.

„Mikaela și soția mea se înțeleg bine, se respectă. Elena nu se impune în fața ei, nici nu ar avea de ce, așa cum nici eu nu mă impun în fața fiicei soției, care locuiește cu noi.

Fiecare dintre noi are copii, din alte căsnicii, așa că noi, ca părinți, decidem ce este mai bine pentru ei. Prin urmare, da, există și niște limite, fiecare și le știe, în aceste relații. Mikaela este un copil bun, vorbește frumos, e respectuoasă, se înțelege bine și cu fiica soției mele, s-au împrietenit”, a menționat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!.