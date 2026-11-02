Elena și Mihai Albu, poveste de dragoste cu un început neașteptat! Cine a făcut cererea în căsătorie: „Credea că e o glumă”

Elena și Mihai Albu au dezvăluit, într-un interviu pentru VIVA!, detalii mai puțin cunoscute despre povestea lor de iubire, începuturile relației și momentul în care au decis să își unească destinele. Deși mulți s-ar putea aștepta ca Mihai să fi fost cel care a făcut pasul cel mare, surpriza a venit din partea Elenei. Soția designerului a fost cea care a lansat propunerea, iar reacția lui a luat o turnură neașteptată.

Elena și Mihai Albu, poveste de dragoste cu un început neașteptat! Foto: arhiva

Relația lor a început într-o perioadă complicată pentru Mihai Albu. Designerul avea nevoie de ajutor pentru a-și îngriji mama, iar Elena, medic de profesie, a intrat astfel în viața lui. Întâlnirea care părea să aibă un scop strict profesional s-a transformat treptat într-o poveste de iubire.

După patru ani împreună, cei doi au construit o familie în care comunicarea, respectul și înțelegerea au un rol important. Elena și Mihai Albu au rememorat începuturile relației, au povestit cum au ajuns la căsătorie și au vorbit despre provocările pe care le-au traversat de-a lungul timpului.

Elena și Mihai Albu, despre cererea în căsătorie: ea a fost cea care a făcut primul pas

Unul dintre cele mai interesante momente din povestea cuplului este cel în care au decis să se căsătorească. Contrar așteptărilor, Mihai Albu nu a fost cel care a adresat întrebarea. Elena a făcut propunerea spontan, într-o zi în care se afla în concediu, la aproape un an de la prima lor întâlnire.

„Nu am spus niciodată că el m-a cerut de soție, de fapt eu am făcut-o. Era prima mea zi de concediu și mă găseam foarte bine dispusă, la aproape un an de la prima noastră întâlnire, amândoi pe canapea, când spontan l-am întrebat dacă ar vrea să ne căsătorim. L-am pus în dificultate, credea că e o glumă, însă, confuz, a acceptat, dar a ținut să precizeze că este cu atâtea probleme, încât nu găsește potrivit ca eu să mă leg pentru totdeauna de el. L-am liniștit, experimentasem destule momente dificile împreună, încât căpătasem o toleranță la greutăți, și totuși, eu mă simțeam completă lângă acest bărbat. A doua zi ne-am dus în mall și ne-am cumpărat verighetele, cele pe care le purtăm și astăzi, fără a ști cât urma să le încerce timpul”, a povestit Elena Albu pentru VIVA!.

Așadar, decizia a venit firesc, fără un scenariu romantic pregătit dinainte. Mai mult, la numai o zi după această discuție, cei doi au mers împreună la cumpărături și și-au ales verighetele pe care le poartă și în prezent.

Cum a început povestea de iubire dintre Elena și Mihai Albu

Pentru Mihai Albu, întâlnirea cu Elena a avut loc într-un moment în care viața personală îi era pusă la încercare. Designerul se ocupa singur de mama sa, care ajunsese imobilizată la pat, și avea nevoie de sprijin. Elena a apărut în acest context, în calitate de medic, însă apropierea dintre ei a depășit treptat cadrul în care se cunoscuseră.

Mihai Albu recunoaște că nu se aștepta să se îndrăgostească, mai ales că situația prin care trecea nu îi oferea prea multă disponibilitate emoțională pentru o nouă relație.

„Cine ar fi crezut că mă voi îndrăgosti iremediabil de femeia medic căreia îi solicitasem ajutorul într-una dintre cele mai dificile perioade ale vieții mele, când, singur fiind, trebuia să-mi îngrijesc mama căzută la pat?

În acel moment nici nu mai aveam curajul și, poate, nici disponibilitatea emoțională de a nutri sentimente de admirație pentru o femeie, știindu-mi atât de bine condiția și fragilitatea în care mă aflam. Și totuși, a apărut ea, Elena, și mi-a schimbat reperele, mi-a răsturnat ordinea lucrurilor, m-a întors pe dos.

Când am văzut-o, am trăit o emoție atât de puternică și atât de străină mie, încât primul impuls a fost să o vreau în viața mea. Doar că nu știam cum să procedez. Ea venise pentru mama, iar eu mă îndrăgostisem de ea.

S-a comportat atât de firesc, atât de natural, încât am avut senzația că o cunosc deja, ca și cum nu ne-am fi întâlnit atunci pentru prima dată, ci doar ne-am fi regăsit după mult timp.

Privind în urmă, nu știu dacă și, mai ales, cum m-aș fi descurcat fără ea prin tot ceea ce a urmat. Știu doar că, în momentul în care a apărut în viața mea, ceva s-a schimbat definitiv”, a mărturisit designerul.

Elena Albu, despre provocările din relația cu soțul ei: „Viața noastră seamănă foarte mult cu o competiție de aventură”

Cei patru ani petrecuți împreună nu au fost lipsiți de încercări. Elena spune că au existat numeroase situații care le-au testat echilibrul de cuplu, însă experiențele dificile i-au ajutat să se cunoască mai bine și să devină o echipă.

Privind retrospectiv, soția designerului descrie parcursul lor într-o manieră inedită și recunoaște că liniștea nu a fost întotdeauna un element constant în viața lor.

„Dacă ar fi să fac o sinteză a ultimilor ani, pentru a înțelege mai bine locul în care suntem astăzi, aș putea spune că, din momentul în care ne-am cunoscut și am decis să mergem împreună pe același drum și până în prezent, viața noastră seamănă foarte mult cu o competiție de aventură combinată cu un reality show.

Pot identifica o singură perioadă de aproximativ trei luni consecutive în care nu ni s-a întâmplat nimic care să tulbure echilibrul de cuplu.

Și aici apare paradoxul: cele mai multe provocări au venit chiar din partea lui Mihai, un om rațional și calculat, care, la prima vedere, nu pare deloc genul care să aducă haosul în viața celor din jur”, a explicat Elena.

Cum a fost nunta Elenei și a lui Mihai Albu

Elena și Mihai Albu și-au oficializat relația în luna mai a anului trecut, iar nunta a fost organizată într-un stil care i-a reprezentat pe deplin. Cei doi nu au pus accentul pe tradiții sau reguli stricte, ci au preferat să transforme evenimentul într-o petrecere alături de familie, prieteni și oameni apropiați.

Mihai Albu a dezvăluit că Elena s-a ocupat de organizarea evenimentului până la cele mai mici detalii și că atmosfera a fost una de sărbătoare. Mai mult, soția sa a fost sufletul petrecerii și a dansat până dimineața.

„Nunta a fost o adevărată sărbătoare pentru noi, așteptam cu nerăbdare să ne revedem familia, prietenii și colegii, am ținut foarte mult ca invitații să se simtă cât mai confortabil, nu am avut reguli, nu am respectat tradiții, Elena a fost cea care a organizat în cele mai mici amănunte evenimentul, sprijinită și de prietenii noștri. A fost ca o mare petrecere, am vrut să ne distrăm cât mai mult. Elena a dansat toată noaptea și a ținut atmosfera încinsă.

Nu a fost despre noi, ne iubeam oricum la fel de mult cu sau fără nuntă, n-am schimbat cu nimic dinamica cuplului după ce ne-am oficializat relația, însă am vrut ca această comuniune să o facem memorabilă alături de cei dragi”, a declarat Mihai Albu pentru VIVA!.

Pentru cei doi, căsătoria nu a reprezentat o schimbare radicală a relației, ci mai degrabă o celebrare a legăturii pe care o construiseră deja. Iar povestea verighetelor alese la doar o zi după cererea spontană făcută de Elena rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri ale începutului lor de drum împreună.