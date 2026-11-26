Giulia Anghelescu i-a transmis un mesaj special soțului ei, Vlad Huidu, cu ocazia zilei de naștere. Artista și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru bărbatul care îi este alături de atâția ani și a făcut o mărturisire emoționantă despre relația lor.

Giulia și Vlad Huidu formează un cuplu de mulți ani. Foto: Arhiva Click!

Deși recunoaște că există și momente în care se contrazic sau se enervează reciproc, vedeta spune că nu și-ar putea imagina viața fără el.

Giulia, mesaj emoționant pentru Vlad Huidu

Giulia și Vlad Huidu formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc, iar povestea lor de dragoste a trecut testul timpului. Cu ocazia aniversării soțului său, artista a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care a vorbit despre legătura specială dintre ei, dar și despre micile momente care le definesc relația.

Vedeta a mărturisit că, după atâția ani împreună, Vlad a rămas primul om căruia își dorește să îi povestească orice lucru important, fie că este vorba despre o veste bună sau despre o întâmplare amuzantă.

„Mă enervezi des, mă contrazici și mai des”

Artista nu a ezitat să vorbească și despre micile neînțelegeri din cuplu, însă a subliniat că umorul, înțelegerea și sprijinul reciproc sunt cele care îi ajută să treacă peste orice moment dificil.

„La mulți ani, omul meu!

După atâția ani împreună, încă ești primul om căruia vreau să-i povestesc orice tâmpenie mi se întâmplă, primul pe care vreau să-l sun când am o veste bună și omul pe care îl caut cu privirea de fiecare dată când îmi pierd încrederea în mine.

Mă enervezi des (și eu pe tine, sunt convinsă), mă contrazici și mai des, dar ce bine că încă găsim timp să râdem de lucruri pe care doar noi le înțelegem și reușim să trecem prin toate ținându-ne de mână.

Să-mi fii sănătos, Păpu, că de restul ne ocupăm noi, ca de obicei.

Te iubesc pentru că îmi ești și te-aș alege și în următoarele 837288393 de vieți”, a scris Giulia pe rețelele de socializare.

De ce au ajuns Giulia Anghelescu și Vlad Huidu să se despartă

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au construit împreună o familie frumoasă, având doi copii, Antonia Sabina, născută în aprilie 2012, și Eduard Mikael, venit pe lume în aprilie 2015. Deși astăzi formează un cuplu solid și sunt căsătoriți de mai bine de zece ani, relația lor nu a fost lipsită de momente dificile.

La un moment dat, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, după ce programul aglomerat al artistei și dorințele diferite în ceea ce privește timpul liber au început să creeze tensiuni în relație. În timp ce Giulia era mai mereu plecată la concerte și își dorea să petreacă serile acasă, Vlad simțea nevoia să iasă mai mult și să se bucure de activități recreative.

Despre motivele care au dus la separare a vorbit chiar Vlad Huidu, care a explicat cum au ajuns să își dorească lucruri diferite în acea perioadă.

„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, concerte în fiecare weekend aproape, chiar și în timpul săptămânii, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a declarat Vlad Huidu, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, la Antena 1.