 Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”
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Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”

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Familia Huidu trece printr-o perioadă extrem de dureroasă după moartea neașteptată a lui Florin Huidu, tatăl lui Vlad Huidu și al lui Șerban Huidu. Vestea a fost făcută publică printr-un mesaj emoționant, în care Vlad a rememorat ultima discuție avută cu părintele său.

Șerban Huidu
Șerban Huidu Foto: YouTube

Discuția dintre cei doi nu a avut nimic neobișnuit. Au vorbit despre familie, despre faptul că Vlad Huidu se afla la mall și despre planurile tatălui său de a merge la piață pentru a cumpăra prune și a face magiun.

Niciunul nu avea să știe atunci că acelea erau ultimele lor minute împreună, chiar și prin telefon.

Ultima discuție dintre Vlad Huidu și tatăl său

Tatăl lui Vlad Huidu l-a sunat și l-a întrebat ce fac el și copiii săi.

„Ce faceți, copiii mei?”, i-ar fi spus tatăl.

Șerban i-a răspuns că sunt bine și că se întorseseră în București. Era la mall și încerca să cumpere ceva.

La rândul său, tatăl i-a povestit că urma să meargă la piață pentru a cumpăra prune și să pregătească magiun. Discuția a ajuns la gustul acestuia, iar Șerban i-a spus că îl preferă mai gros, așa cum îl făcea bunica sa, Floarea, mama tatălui.

Tatăl său a râs și i-a spus că îl va pregăti exact așa. Apoi, Șerban Huidu i-a spus că este în grabă și că îl va suna ceva mai târziu.

„Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina”

Înainte de a încheia conversația, tatăl i-a amintit lui Șerban de un lucru pe care trebuiau să îl rezolve împreună: revizia mașinii.

„Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia”, i-a spus tatăl său.

Șerban l-a asigurat că nu va uita, după care și-au spus „Pa!”.

A fost ultima conversație dintre cei doi.

Două ore mai târziu a primit vestea

La aproximativ două ore după convorbire, Șerban Huidu a primit telefonul care avea să îi schimbe viața. Tatălui său i se făcuse rău în autobuz.

Când a ajuns la el, șapte oameni de la Salvare și SMURD încercau să îi salveze viața.

Timp de aproximativ 40 de minute, echipele medicale au făcut manevre de resuscitare. La un moment dat, inima tatălui său a pornit din nou.

A fost transportat la spital, iar familia a sperat că va supraviețui. Dar acolo a urmat un al doilea stop cardio-respirator. De această dată, medicii nu au mai reușit să îl salveze.

„Mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire”

După moartea tatălui, Vlad Huidu spune că se întoarce în mod repetat cu gândul la acea conversație.

„La faptul că eram în grabă. La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine”, a scris Vlad Huidu.

Niciunul dintre ei nu știa că nu va mai exista un „mai târziu”.

Mesajul lui Vlad Huidu pentru cei care își iubesc părinții

Experiența l-a făcut pe Vlad Huidu să transmită un mesaj celor care încă au posibilitatea de a-și suna părinții, bunicii sau oamenii dragi.

„Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp”, a transmis realizatorul.

Pentru el, însă, acel timp nu a mai venit.

„Eu am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat.”

„Tată, îmi pare rău. Te iubesc!”

La finalul mesajului său, Vlad Huidu i-a adresat tatălui câteva cuvinte care concentrează durerea pierderii.

„Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”, a scris acesta.

Mesaj și din partea lui Șerban Huidu

Și Șerban Huidu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în amintirea tatălui său. Îndurerat, prezentatorul a ales să publice o imagine alb-negru însoțită de cuvintele „Generația lor, ușor, ușor pleacă. Urmăm noi...Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc  ca m-ai învățat măsura…”, a fost mesajul lui.

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