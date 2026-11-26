Katie Price și-a arătat noul look după ce a trecut printr-o nouă intervenție estetică la o clinică din Belgia.

Katie Price, schimbare completă de look Foto: Instagram

Fostul model glamour, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit rezultatele celei de-a patra operații de remodelare a nasului, la aproape două decenii de la prima rinoplastie.

Katie Price, sinceră despre intervențiile suferite

Vedeta, care a vorbit deschis de-a lungul anilor despre pasiunea sa pentru chirurgia estetică, a apelat pentru prima dată la această procedură în 2007, când avea 29 de ani. A doua intervenție a avut loc în 2023, pentru a corecta o problemă apărută în urma unui lifting de buză, despre care susține că i-a lăsat nasul „strâmb”.

Ulterior, în ianuarie 2025, a optat pentru un mini lifting nazal, alături de alte intervenții estetice la nivelul feței și urechilor, potrivit Daily Mail.

În decursul anilor, Katie Price a trecut prin numeroase operații și proceduri cosmetice, printre care șase liftinguri faciale, 17 intervenții de mărire a sânilor, lucrări dentare și operația cunoscută drept „fox eyes”.

Ea estimează că a avut între 30 și 40 de proceduri estetice în ultimii 28 de ani, prima fiind operația de mărire a bustului la vârsta de 20 de ani.

Cum arată Katie Price după o nouă operație la nas Foto: Backgrid

Deși costurile unor astfel de intervenții sunt, în mod normal, uriașe, Katie susține că a cheltuit aproximativ 40.000 de lire sterline în total, deoarece multe dintre proceduri i-au fost oferite gratuit în schimbul promovării.

Ce probleme pot apărea după operații estetice

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, Katie Price a recunoscut că sora sa, Sophie, este îngrijorată de relația pe care aceasta o are cu chirurgia estetică și de problemele legate de imaginea corporală.

„Își face griji din cauza dismorfiei corporale, pe care probabil o voi avea mereu, dar eu îi spun să treacă peste. Îmi spune că mi-am mărit din nou buzele. Nu am neapărat nevoie să fac asta, dar vreau și pot să fac ce îmi doresc cu propriul meu corp”, a declarat vedeta.

Katie a recunoscut că fiecare intervenție chirurgicală implică riscuri, însă consideră că deciziile îi aparțin în totalitate.

„Știu că de fiecare dată când sunt anesteziată există un risc, dar este alegerea mea. Corpul meu, regulile mele”, a spus ea.

Deși au existat neînțelegeri între cele două surori pe tema operațiilor estetice, Katie susține că relația lor este una apropiată și că vorbesc zilnic. Ea a subliniat că Sophie îi dorește binele și că este una dintre persoanele în care are cea mai mare încredere.

Alte intervenții programate în Dubai

Cu doar câteva zile înainte de a-și dezvălui noul aspect, Katie Price a anunțat că urmează să plece în Dubai pentru o serie de noi proceduri estetice. În cadrul podcastului pe care îl realizează împreună cu sora sa, vedeta a dezvăluit că intenționează să își facă mai multe tratamente faciale și injecții pentru augmentarea feselor.

„Merg în Dubai pentru câteva proceduri de înfrumusețare și pentru injectabile în zona feselor”, a explicat ea.

Totodată, Katie a spus că va profita de călătorie pentru a-l vedea pe soțul său de care este separată, Lee Andrews.