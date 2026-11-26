După o perioadă în care și-au dedicat timpul vieții liniștite la țară și activităților din gospodăria lor din satul Moșteni-Greci, județul Argeș, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au făcut o schimbare spectaculoasă de decor și au plecat într-o vacanță exotică în Mauritius.

Cum arată colțul de rai din Mauritius unde s-au cazat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur Foto: Instagram

Artista a împărtășit deja cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare câteva fotografii din acest sejur, arătând cum se bucură de soare, plajă și relaxare departe de agitația cotidiană.

Unde s-au cazat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur și cât costă o noapte la resortul all inclusive

Cei doi au ales Veranda Palmar Beach Hotel, un resort situat chiar pe litoralul insulei Mauritius, în apropierea unei lagune și a unor plaje cu nisip fin, într-un cadru natural spectaculos, înconjurat de arbori de casuarină. Complexul se află la aproximativ 50 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Internațional Sir Seewoosagur Ramgoolam și la circa 42 de kilometri de capitala Port-Louis.

Pentru cei care își doresc o experiență similară în același resort, o noapte de cazare în regim all inclusive pornește de la aproximativ 1.900 de lei, tarifele variind în funcție de perioada aleasă și de disponibilitatea camerelor, potrivit Libertatea.

Ce facilități și activități le oferă resortul din Mauritius

Unitatea de cazare dispune de camere luminoase și spațioase, cu aer condiționat și balcon sau terasă mobilată, oferind priveliști către grădină, piscină ori Oceanul Indian. Oaspeții au la dispoziție minibar, televizor cu canale prin satelit, aparat pentru prepararea ceaiului și a cafelei, baie proprie, precum și conexiune Wi-Fi în întreaga proprietate.

Pe lângă restaurantul cu vedere spre Oceanul Indian, cele două baruri și piscina în aer liber, resortul le pune turiștilor la dispoziție un centru spa și wellness, o grădină tropicală, un club pentru copii, o bibliotecă și o sală de jocuri. Cei pasionați de mișcare pot încerca și diverse sporturi și activități acvatice, precum înotul, snorkelingul, navigația sau schiul nautic.

Planul surpriză anunțat chiar înainte de vacanță

Dragoș Bucur a anunțat pe rețelele sociale că el și Dana Nălbaru intră în agroturism și își transformă gospodăria din Moșteni-Greci în pensiune pentru turiști începând din primăvara lui 2027.

Cei doi renovează o casă veche de pe proprietate, refac grajdul și gardul pentru cai și amenajează un mic iaz cu pești, urmând să primească familii cu copii care vor să se bucure de viața la țară, alături de măgăruși, oi și căluți. Astfel, vacanța din Mauritius vine fix ca o pauză binemeritată înainte de un proiect solicitant.