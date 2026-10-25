Rareș Cojoc și-a sărbătorit iubita în Mauritius. Cum s-au lăsat pozați cei doi în piscină

La aproximativ șase luni de la separarea oficială de fosta sa soție, Andreea Popescu, Rareș Cojoc trăiește o nouă etapă plină de bucurie și armonie pe plan sentimental.

Vacanță exotică pentru Rareș Cojoc și Claudia Dumitru Foto: arhivă

Campionul la dans sportiv și-a regăsit zâmbetul alături de Claudia Dumitru, femeia care îi este alături în prezent, iar cei doi au ales o destinație spectaculoasă pentru a marca un moment aniversar cu o încărcătură aparte în cuplu. Sportivul a plecat într-o vacanță exotică în Mauritius, într-o formulă extinsă, avându-i alături atât pe partenera sa de viață, cât și pe cei trei copii proveniți din căsnicia anterioară.

Iubita lui Rareș Cojoc, zi de naștere sărbătorită la piscină cu șampanie și declarații tandre

Escapada tropicală din Oceanul Indian a fost atent planificată pentru a coincide cu aniversarea Claudiei Dumitru. Cu ocazia zilei de naștere a iubitei sale, campionul a ținut să împărtășească fericirea pe care o trăiește și cu fanii din mediul online, publicând primele imagini oficiale din sejurul romantic.

În fotografiile făcute publice, cei doi îndrăgostiți apar relaxându-se într-o piscină înconjurată de palmieri luxurianți, dar și la o cină romantică în aer liber, ținându-se strâns de mână și ciocnind o cupă de șampanie în cinstea sărbătoritei.

Alături de fotografia realizată în apă, Rareș Cojoc a adăugat un mesaj direct și plin de tandrețe, completat de o inimioară roșie: „Happiest birthday! (n.r. – Cea mai fericită zi de naștere!)”.

1/2 Rareș Cojoc și iubita sa în piscină Foto: Instagram

Condiții de cinci stele într-o vilă privată: piscină încălzită de 14 metri și confort maxim

Pentru ca sejurul alături de Claudia și de cei trei copii să fie lipsit de orice grijă, sportivul a închiriat o proprietate spectaculoasă pe insulă. Reședința privată impresionează printr-o arhitectură contemporană, spații interioare extrem de generoase și facilități de primă clasă, ideale pentru o familie numeroasă.

Piesa de rezistență a vilei este piscina exterioară încălzită, cu o lungime de aproximativ 14 metri, flancată de vegetație exotică și terase special amenajate pentru relaxare sub soarele tropical, oferindu-le intimitate absolută pe toată durata vacanței.

Rareș Cojoc surprins de prețurile din Mauritius

Dincolo de peisajele de carte poștală și confortul oferit de vila privată în care s-a cazat alături de familie, campionul la dans sportiv a ținut să demonteze un mit adânc înrădăcinat: acela că un sejur într-o destinație exotică îndepărtată presupune automat cheltuieli de trai uriașe. Într-un videoclip publicat pe contul său oficial de Instagram, sportivul a explicat că realitatea din piețele locale este complet diferită față de percepția generală a turiștilor.

„Să trăiești în Mauritius este extrem de ieftin, nu ieftin, extrem de ieftin”, a subliniat Rareș Cojoc, arătând că produsele de bază și alimentele proaspete au prețuri considerabil mai mici decât în Europa sau chiar pe piața din România.