Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, tot mai apropiați! Unde au fost surprinși cei doi îndrăgostiți

Dacă la început au preferat să fie discreți în ceea ce privește relația lor, acum Rareș Cojoc și Claudia Dumitru se afișează din ce în ce mai des împreună. Recent, fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare imagini în care apare alături de iubitul său, chiar la sala de fitness.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Foto: Arhiva Click!

Rareș Cojoc și Andreea Popescu și-au făcut publică despărțirea în urmă cu câteva luni, după ce au divorțat la începutul acestui an. De atunci, dansatorul a ales să fie rezervat în privința vieții personale, fără să ofere prea multe detalii despre noua sa relație.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, împreună la sala de fitness

Atât Claudia Dumitru, cât și Rareș Cojoc par să împărtășească un stil de viață sănătos și să fie pasionați de mișcare. Cei doi au decis să îmbine utilul cu plăcutul și au mers împreună la sală. Fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare mergând pe bandă, în timp ce iubitul ei se află chiar lângă ea.

Aparițiile lor tot mai dese în mediul online sugerează că cei doi sunt din ce în ce mai confortabili să își arate relația în public, chiar dacă preferă în continuare să păstreze discreția în ceea ce privește detaliile vieții personale.

Sursă video: Instagram

Ce spune Andreea Popescu despre relația fostului soț

Recent, Claudia Dumitru și Rareș Cojoc ar fi făcut un pas important în relația lor și s-ar fi mutat împreună în locuința în care dansatorul a trăit alături de fosta soție și de cei trei copii ai lor.

Întrebată despre această schimbare, Andreea Popescu a mărturisit că nu își dorește să intervină în viața fostului soț. Fosta dansatoare a explicat că își dorește să păstreze o relație bună cu acesta, de dragul copiilor, și că este dispusă să facă tot ce ține de ea pentru a menține armonia în familie.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie. Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc).

Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu pentru „Știrile Antena Stars”.

Andreea Popescu, despre momentele de vulnerabilitate

Pe lângă declarațiile despre relația cu fostul soț, Andreea Popescu a vorbit și despre momentele în care se simte vulnerabilă și se lasă copleșită de propriile trăiri. Cu toate acestea, ea consideră că adevăratul curaj înseamnă să găsești puterea de a acționa chiar și atunci când te confrunți cu frica sau cu deznădejdea.

„Am foarte multe momente, nu că cedez neapărat, dar devin foarte vulnerabilă și las trăirile să se întâmple, dar cred că curajul vine atunci când ești cel mai neputincios și poți să acționezi, adică nu te lași cuprins de frică, de deznădejde, de gânduri, ci pur și simplu, acționezi în mod pozitiv”, a mai spus Andreea Popescu.