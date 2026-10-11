 Andreea Popescu, o nouă etapă după divorț. Cum au reacționat copiii când au intrat pentru prima dată în penthouse-ul mamei lor
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VideoAndreea Popescu, o nouă etapă după divorț. Cum au reacționat copiii când au intrat pentru prima dată în penthouse-ul mamei lor

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Andreea Popescu a bifat o nouă reușită după divorțul de Rareș Cojoc. Influencerița le-a arătat copiilor pentru prima dată penthouse-ul în care vor locui împreună, iar momentul special a fost surprins într-un videoclip publicat pe Instagram.

Copiii Andreei Popescu au văzut noul penthouse pentru prima dată
Copiii Andreei Popescu au văzut noul penthouse pentru prima dată Foto: arhiva Click!

Andreea Popescu își construiește un nou capitol al vieții, iar una dintre cele mai importante reușite ale sale este noua locuință. Influencerița le-a pregătit celor trei copii un cămin spațios, în care fiecare va avea propria cameră. Micuții au văzut pentru prima dată penthouse-ul, iar momentul a fost împărtășit de vedetă cu urmăritorii săi de pe Instagram.

După despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a început să facă schimbări importante în viața sa. Fosta dansatoare a Deliei a obținut permisul de conducere, și-a cumpărat o mașină de lux și a reușit să își îndeplinească un alt obiectiv important: achiziționarea unui penthouse în care să locuiască alături de cei trei copii ai săi.

Noua locuință reprezintă un pas important pentru influenceriță, care își dorește să le ofere micuților un spațiu confortabil, în care fiecare să aibă propria cameră. Prima vizită a copiilor în noul cămin a fost un moment special, mai ales că aceștia s-au reîntâlnit și cu bona Jenny, după o perioadă îndelungată. Andreea Popescu a împărtășit momentul cu fanii săi, printr-o postare pe rețelele sociale.

„Copiii văd pentru prima oară noua casă și se revăd cu bona Jenny după 6 luni”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Cât a plătit Andreea Popescu pentru mașina de lux

Pe lângă noua locuință, influencerița a bifat recent și o altă achiziție importantă. Andreea Popescu și-a cumpărat o mașină de lux, de culoare vișinie, pentru care ar fi scos din buzunar o sumă considerabilă.

Autoturismul nu a fost deloc ieftin, prețul fiind estimat între 100.000 și 140.000 de euro. Astfel, după despărțirea de Rareș Cojoc, vedeta a făcut mai multe schimbări importante, atât în ceea ce privește stilul de viață, cât și planurile pentru viitor.

În această perioadă, Andreea Popescu continuă să le arate urmăritorilor săi momente din viața personală și transformările prin care trece, în timp ce se pregătește să înceapă o nouă etapă alături de cei trei copii.

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