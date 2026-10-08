Mama Valeriei Lungu, moment emoționant la nunta fiicei sale. A filmat dansul mirilor și a făcut publice imaginile

Chiar dacă relația dintre Valerie Lungu și mama sa nu a fost întotdeauna una apropiată, femeia care i-a dat viață nu a lipsit de la unul dintre cele mai importante momente din viața fiicei sale. Victoria Lungu a fost prezentă atât la cununia civilă, cât și la petrecerea de nuntă și a surprins un moment special: primul dans al Valeriei Lungu și al lui Alex Gîlcă în calitate de soț și soție.

1/3 Victoria Lungu a fost prezentă atât la cununia civilă, cât și la petrecerea de nuntă Foto: Instagram

Valeria Lungu și Alex Gîlcă și-au unit destinele în luna septembrie, în cadrul unui eveniment discret, despre care s-au aflat detalii abia după ce imaginile din ziua cea mare au început să fie publicate pe rețelele sociale. Printre cei care au luat parte la eveniment s-a numărat și mama influenceriței, care a avut ocazia să-și vadă fiica mireasă.

Victoria Lungu a filmat momentul în care cei doi au făcut dansul mirilor și a distribuit ulterior un videoclip în mediul online. Valerie și Alex nu au ales o coregrafie complicată, însă au părut să se bucure din plin de momentul în care toate privirile invitaților au fost ațintite asupra lor.

Valeria Lungu și Alex Gîlcă, dans romantic la nuntă

Cei doi au ales celebra piesă „Shallow”, interpretată de Lady Gaga și Bradley Cooper, pentru primul lor dans ca soț și soție. Melodia le-a fost cântată live de un artist în timpul petrecerii, iar momentul a fost surprins de mama Valeriei.

Deși au existat perioade în care Victoria Lungu și fiica sa nu și-au vorbit și au avut neînțelegeri, mama concurentei de la „Asia Express” a fost alături de ea în ziua în care și-a unit destinul cu Alex Gîlcă.

Ziua în care Valerie Lungu a devenit soția lui Alex Gîlcă a fost una plină de emoție pentru mama sa. Victoria Lungu a mărturisit că și-a dorit dintotdeauna să-și vadă fiica mireasă și a transmis un mesaj emoționant după cununia civilă, alături de mai multe fotografii de la eveniment.

„Cununia civilă a Valeriei și a lui Alex - una dintre cele mai așteptate zile din viața mea. Am visat mereu să-mi văd fiica mireasă, iar ziua cea mare a venit. Pentru mine, ca mamă, a fost un moment unic, plin de emoție, bucurie, liniște sufletească și iubire”, a transmis Victoria Lungu.