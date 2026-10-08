Monte Carlo, noua oprire de lux a celebrului Orient Express. Prețul unei călătorii de neuitat

Este cel mai faimos tren din întreaga lume și oferă o experiență de lux tuturor pasagerilor care se urcă la bordul lui. Acum, Venice Simplon-Orient-Express, trenul faimos operat de compania Belmond, adaugă o nouă oprire într-o locație de vis din Europa.

Costul unui bilet este de mii de euro Foto: Arhivă

Acum, pasagerii care se vor urca la bordul faimosului Orient Express vor avea oportunitatea de a ajunge pe Coasta de Azur. Celebrul tren introduce o nouă oprire în Europa, mai precis, în principatul Monaco. Astfel, faimosul tren va opri în Monte Carlo, una dintre destinațiile de lux ale continentului.

Noul itinerariu va fi introdus în calendarul liniei feroviare începând de la jumătatea anului 2027. Astfel, turiștii se vor putea urca la bordul faimosului tren la Paris, iar de acolo, Orient Express va străbate Riviera Franceză și va ajunge, în cele din urmă, la Monte Carlo.

Orient Express va opri în Monte Carlo

De acolo, trenul își va continua drumul către Veneția, iar noua rută a fost concepută pentru a oferi turiștilor priveliști spectaculoase asupra coastei Mării Mediterane. A doua zi după plecarea din Paris, pasagerii de la bordul trenului se vor trezi înconjurați de stâncile Massif de l'Estérel.

În scurt timp, faimosul tren va ajunge la stațiunile Saint-Raphaël, Cannes și Nisa. De acolo, trenul va trece printr-un tunel, după care va opri în gara subterană din Monte Carlo. Însă, cei interesați de o astfel de experiență trebuie să știe că o călătorie cu Orient Express nu este deloc ieftină.

Cât costă un bilet de tren

Mai precis, noul traseu care trece prin Monaco urmează să aibă un preț de pornire de 4.870 de euro de persoană. În această sumă nu este inclusă doar călătoria în sine, ci și serviciile unui majordom disponibil constant, toate mesele de la bordul trenului sunt însoțite de vinuri alese de un somelier, sunt oferite băuturi răcoritoare nelimitate și sunt asigurate toate transferurile necesare.

Însă, cei care își doresc să se bucure de o experiență specială au acum oportunitatea de a călători cu trenul Orient Express chiar și la Monaco.