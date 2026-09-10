Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum

Andreea Popescu a adoptat un stil de viață sănătos după ce a reușit să slăbească cu ajutorul injecțiilor, tratament de care, între timp, s-a lăsat. Acum, vedeta și-a îndreptat atenția către sport și s-a apucat de alergat, însă nu singură, ci în compania unei bune prietene, Delia Matache. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a publicat imaginile pe rețelele de socializare, iar fotografiile au atras rapid atenția fanilor.

Delia Matache și Andreea Popescu. Foto: Instagram

Delia Matache și Andreea Popescu au petrecut timp împreună

Andreea Popescu este cunoscută nu doar în urma relației cu Rareș Cojoc, de care a divorțat la începutul acestui an, ci și din perioada în care era una dintre cele mai talentate dansatoare din echipa Deliei Matache. Cele două au colaborat vreme de cinci ani, perioadă în care au devenit și foarte apropiate. Chiar dacă, ulterior, colaborarea profesională dintre ele s-a încheiat, Andreea Popescu și Delia au păstrat legătura și au rămas prietene.

De această dată, cele două s-au reunit pentru o activitate sportivă. Îmbrăcate în echipamente de alergare, Andreea Popescu și Delia Matache s-au întâlnit într-un parc, acolo unde au alergat împreună. Vedeta a imortalizat momentul și a publicat imaginile pe Instagram, oferindu-le urmăritorilor o nouă imagine din viața sa de după schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.

Apariția celor două împreună nu este întâmplătoare, având în vedere relația apropiată pe care au păstrat-o de-a lungul anilor. Andreea Popescu și Delia Matache au împărțit atât momente importante din cariera artistică, cât și o prietenie care a continuat chiar și după încheierea colaborării profesionale.

Andreea Popescu, despre prietenia cu Delia Matache

Despre prietenia cu Delia Matache, Andreea Popescu a vorbit în podcastul „Sosurile lui Măruță”, unde a povestit că, dacă ar putea da timpul înapoi, s-ar întoarce la perioada în care era mult mai apropiată de artistă și petrecea mai mult timp alături de ea.

Cele două s-au distanțat în urmă cu mai mulți ani, după ce viețile lor au luat direcții diferite și fiecare a avut parte de schimbări importante. Cu toate acestea, prietenia care le-a legat nu a dispărut, iar Andreea Popescu și Delia Matache au rămas apropiate.

În cadrul podcastului, Cătălin Măruță a întrebat-o pe Andreea Popescu ce moment din acea perioadă ar retrăi, iar răspunsul vedetei a venit fără ezitare:

Cătălin Măruță: „Dacă ai putea să te întorci într-o singură noapte din perioada Deliei, perioada Liviu Vârciu, perioada Mihai Bendeac, ce moment ai retrăi și cu cine?”

Andreea Popescu: „Cu Delia. Cu Delia, clar. Fără dar și poate.”

Cătălin Măruță:„Ați fost mult timp împreună?”

Andreea: „Da. Cinci ani, prietene cele mai bune.”

Cătălin Măruță: „Mai vorbiți acum? Și, la un moment dat, tu ai apucat-o pe un alt drum, nu?”

Andreea Popescu: „Da. Și ea s-a căsătorit, știi cum, ne-am căsătorit și, da, într-adevăr, eu am luat-o pe un alt drum, nu mai ieșeam, nu mai petreceam atât de mult. Și, cumva, ne-am distanțat, dar timpul, la un moment dat, ne-a dus din nou împreună și, știi cum e, dacă nu ne vedem un an, doi și ne revedem pe stradă, e ca și când ne-am văzut alaltăieri.”

Cătălin Măruță: „Ai rămas, ai rămas într-o relație foarte bună cu Delia și ați și lucrat multe împreună și de asta zic că ați fost și foarte apropiate ca prietene. Foarte frumos.”

Andreea Popescu: „Da, foarte mult, da. Exact.”