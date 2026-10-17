 Vacanță de lux cu gust amar! Ce l-a nemulțumit pe Rareș Cojoc la hotelul din Antalya
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Vacanță de lux cu gust amar! Ce l-a nemulțumit pe Rareș Cojoc la hotelul din Antalya

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Rareș Cojoc a ales să petreacă o vacanță în Turcia alături de cei trei copii ai săi și a vrut să experimenteze serviciile unuia dintre hotelurile de lux din Antalya. Campionul la dans sportiv a scos din buzunar nu mai puțin de 2.500 de euro pentru o singură noapte de cazare, în regim all-inclusive. Deși știa de la început cât urma să plătească, acesta a recunoscut că prețul i se pare foarte mare și a vrut să vadă dacă experiența justifică diferența față de o unitate de cazare mai accesibilă.

Rareș Cojoc
Rareș Cojoc Foto: captură YouTube

Rareș Cojoc a povestit întreaga experiență într-un vlog, unde a arătat și cum au reacționat copiii atunci când au ajuns în cameră. Cei mici au fost încântați de condițiile de cazare, dar și de piscinele și locurile de joacă puse la dispoziția turiștilor.

Rareș Cojoc, 2.500 de euro pentru o noapte de cazare în Antalya

Campionul la dans sportiv a ales un hotel de cinci stele, unde a rezervat o cameră pentru el și cei trei copii. Tariful de 2.500 de euro pentru o singură noapte l-a făcut să privească atent serviciile incluse în pachetul all-inclusive și să se întrebe dacă acestea justifică suma achitată.

Sportivul a recunoscut că știa de la momentul rezervării cât va costa sejurul, însă a vrut să compare experiența cu cea oferită de hoteluri mai ieftine. La sosire, atât el, cât și copiii au fost impresionați de cameră, chiar dacă prețul a rămas un subiect important pentru acesta.

„Am primit camera, suntem foarte entuziasmați, și copiii sunt foarte entuziasmați, și fericiți, și obosiți, totul la un loc (...) Camera arată super”, a povestit Rareș Cojoc în vlog.

Cu toate acestea, entuziasmul nu l-a împiedicat să vorbească deschis despre costul ridicat al cazării.

„E un preț, din punctul meu de vedere, astronomic, de 2.500 de euro pe noapte pe cameră. Nu este absolut deloc puțin, știam acest lucru de când am făcut rezervarea”, a explicat sportivul.

Acesta a precizat că a fost curios să vadă ce primește în schimbul unei asemenea sume, mai ales că se afla în Turcia, într-un hotel cu servicii all-inclusive.

„Sunt foarte curios, pentru că având în vedere că suntem în Turcia la all-inclusive, bineînțeles, acest all-inclusive vine cu un pachet de servicii gratuite. Totuși, prețul mi se pare foarte mare”, a mai spus Rareș Cojoc.

Ce l-a nemulțumit pe campionul la dans sportiv la hotelul de lux

Deși experiența a început cu entuziasm, Rareș Cojoc a avut și câteva nemulțumiri legate de facilitățile hotelului. Sportivul a observat că turiștii cazați la o unitate de cazare din apropiere, unde prețurile sunt mai mici, aveau acces și la o parte dintre facilitățile hotelului pentru care el plătise 2.500 de euro pe noapte.

Potrivit explicațiilor oferite de acesta în vlog, oaspeții hotelului învecinat puteau folosi piscinele, locurile de joacă, șezlongurile și restaurantele. Situația l-a făcut să se întrebe dacă diferența de preț era justificată, în condițiile în care accesul la unele dintre facilități era comun.

„Toate facilitățile pot fi folosite la liber de către clienții (n.r. hotelului de lângă) (...) Asta înseamnă că toți clienții de acolo vin și ocupă șezlongurile de aici, inclusiv toate restaurantele pot fi folosite și de către ei, pentru că este un sistem all-inclusive”, a explicat Rareș Cojoc.

Pentru sportiv, problema nu era doar suma mare achitată, ci și faptul că turiștii care plăteau mai puțin puteau beneficia de aceleași facilități. El a considerat că diferența dintre tarife ar fi trebuit să se reflecte mai clar în experiența oferită oaspeților.

Nu mi se pare normal să avem acces la aceleași facilități”, a afirmat acesta.

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