La scurt timp după ce s-a căsătorit cu Traian, fondatoarea brandului Musette și fosta jurată de la „Imperiul Leilor”, Cristina Bâtlan, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre culisele evenimentului său, care pus la punct pe repede înainte, în doar opt săptămâni.

Cristina Bâtlan, dezvăluiri din timpul pregătirilor pentru nunta cu Traian. Foto: Instagram

Cristina Bâtlan a vorbit sincer despre cum i s-a schimbat viața după nuntă, ce i-a spus duhovnicul imediat după cununia religioasă și de ce a decis să își schimbe radical stilul de viață în 2027.

Cristina Bâtlan despre pregătirile pentru nunta cu Traian

După ce s-au mai liniștit lucrurile și viața ei a intrat pe un făgaș normal, Cristina Bâtlan a vorbit despre pregătirile de la nuntă. Aceasta a mărturisit că nu a avut nicio secundă de trac în ziua cea mare, bazându-se pe experiența sa din domeniul creativ și pe echipa de organizare. În schimb, Traian a fost cel care s-a implicat cot la cot cu ea și a trecut prin emoții uriașe.

„Vreau să-ți spun că n-am avut nicio emoție. Am fost super ocupați înainte de nuntă și am avut un planner și o echipă care s-au ocupat de organizare. Cu toate astea, sunt multe lucruri pe care mirii trebuie să le facă, de la alegerea invitaților până la poziționarea lor la mese. Sunt multe lucruri, în special legate de invitați, pe care trebuie să le faci tu și nu te poate ajuta niciun planner”, a declarat Cristina Bâtlan pentru cancan.ro.

De asemenea, nu numai ea s-a ocupat de organizare, ci și soțul ei i-a fost alături în tot acest timp. Șefa Musette a menționat faptul că nivelul de stres al lui traian a fost unul extrrem de ridicat în perioada pregătirilor.

„Soțul a fost permanent alături de mine, pentru că acesta este modelul perfect în care funcționăm. De la emoțiile imense pe care le-a avut atunci când ne-am hotărât, pentru că au fost doar două luni, a început să se întrebe: „Cum o să reușim să facem asta în două luni?”. Pe el deja îl apucaseră emoțiile.

Când își măsura stresul din timpul nopții, spunea: „N-am mai fost de mult pe verde și pe albastru”, adică la bine și foarte bine. Eram doar la galben sau roșu.Asta înseamnă stres imens, însă l-am liniștit pentru că i-am spus: noi lucrăm într-un domeniu în care viteza este totul, suntem creative, avem echipe care se implică și care știu cu adevărat să organizeze un eveniment. Atunci, hai să încercăm!”, a mai spus Cristina Bâtlan.

Evenimentul a fost gândit mai degrabă ca o petrecere restrânsă alături de oamenii apropiați decât ca o nuntă clasică. Singurul regret al afaceristei este că totul a trecut mult prea repede: „Mi-aș fi dorit să dureze măcar trei zile, la cât de mult s-a implicat fiecare om din echipă”.

Cum s-a convins că trebuie să spună „DA”

Întrebată ce a convins-o să facă din nou acest pas important și cum își descrie povestea de dragoste alături de Traian, Cristina Bâtlan a mărturisit că a știut din prima clipă că și-a găsit jumătatea. Fosta jurată de la „Imperiul Leilor” a vorbit cu sinceritate despre armonia din cuplul lor și le-a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care își caută sufletul pereche.

„Cred că atunci când simți că este cel care ți se potrivește cu adevărat, simți asta din prima secundă și nu ai nevoie de alte confirmări. Nu ai nevoie să petreci timp, să descoperi. Simți asta de la început și doar verifici dacă, într-adevăr, nu te-ai înșelat.

Despre asta este o relație perfectă. Mi se pare că ne potrivim foarte mult, că ne completăm acolo unde fiecare dintre noi are o slăbiciune și împreună suntem un cuplu ideal. Mi-aș dori ca toate femeile să simtă ceea ce simt eu. La fel, mi-aș dori ca toți bărbații să-și găsească femeia alături de care să crească și să se simtă împliniți”, a mai spus Cristina Bâtlan pentru sursa citată.

Detaliul aflat de la duhovnic după cununia religioasă

Pentru Cristina Bâtlan, adevărata schimbare emoțională a venit imediat după ceremonia religioasă, când a simțit o legătură mult mai profundă cu soțul ei, o stare pe care i-a explicat-o chiar părintele stareț Iosif, cel care i-a cununat.

„Cred că cununia religioasă este foarte importantă. Asta am simțit eu chiar în prima zi după nuntă. Am simțit că acum este adevărat. Este un lucru la care nu m-am gândit înainte. Când am vorbit cu părintele duhovnic, care ne-a și cununat, părintele stareț Iosif a spus că acum este atât de bucuros că ne poate pomeni, pentru că două persoane care nu sunt cununate nu pot fi pomenite în fiecare duminică.

Nu știam asta, abia am aflat și am zis că, probabil, de aceea am simțit acea bucurie. Cred că oamenii se conectează. Cred în puterea energiei pozitive care ne inspiră pe toți și care ne influențează”, a mai povestit patroana Musette.

După un an 2026 pe care îl descrie drept „tumultuos” și dedicat „reinventării”, Cristina Bâtlan și soțul ei și-au propus să își protejeze liniștea și timpul liber în 2027.

Ținuta specială purtată de Cristina Bâtlan

Pentru evenimentul cel mare, Cristina Bâtlan a ales o rochie superbă, semnată de designerul Ana Radu, elegantă și extrem de rafinată. Croiala i-a pus în evidență talia, iar coafura a fost una cu influențe retro.

Afacerista a purtat, bineînțeles, pantofi Musette, brandul care a consacrat-o. Traian a optat pentru un costum elegant, în ton cu atmosfera exclusivistă a evenimentului.