 Cristina Bâtlan, mărturisire plină de înțelepciune după căsătoria cu Traian: „Să spui «DA» e partea ușoară!”
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Cristina Bâtlan, mărturisire plină de înțelepciune după căsătoria cu Traian: „Să spui «DA» e partea ușoară!”

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Într-un moment special al vieții sale, după ce a rostit un „DA” hotărât, Cristina Bâtlan a transmis un mesaj profund și plin de inspirație pentru cei care o urmăresc.

Cristina Bâtlan, confesiune emoționantă după marele „DA”!
Cristina Bâtlan, confesiune emoționantă după marele „DA”! Foto: Click!

Cunoscuta antreprenoare a transformat această clipă de fericire într-o adevărată lecție despre asumare, curaj și consecvență, subliniind că adevărata valoare a unei decizii – fie că vorbim despre dragoste, afaceri sau orice schimbare majoră – nu stă doar în entuziasmul începutului, ci în implicarea de zi cu zi care urmează.

Ce lecție a învățat Cristina Bâtlan la 19 ani

Făcând o paralelă emoționantă între momentul în care și-a lansat prima afacere la doar 19 ani și alegerile personale din prezent, Cristina Bâtlan a mărturisit că necunoscutul nu trebuie să fie niciodată o frână în fața lucrurilor pe care le simțim cu adevărat:

„Cât de mult îți poate schimba viața un «DA» spus la momentul potrivit! Și am mai învățat ceva între timp: sa spui «DA» e partea ușoară. Ce faci după, cat te implici și cum ai grija de ceea ce ai ales contează mult mai mult. Când am început primul meu business, la 19 ani, nu știam exact ce urma. Nici acum nu pot să spun că știu tot ce urmează. Dar am învățat că, dacă aștepți să ai toate răspunsurile, riști sa nu mai faci niciodată primul pas”, a scris Cristina Bâtlan.

Îndemnul antreprenoarei pentru toți cei care se află în fața unei decizii importante

În finalul confesiunii sale, omul de afaceri i-a încurajat pe oameni să aibă curajul de a-și urma intuiția și de a-și onora promisiunile pe termen lung, indiferent de domeniul în care își asumă un angajament:

„E valabil în business, în relații și în orice lucru important din viață. Pentru că fiecare lucru pe care îl faci după ar trebui să reflecte acel «DA» pe care l-ai spus. Așa ca spuneți «DA» cu toată inima atunci când simțiți ca este alegerea potrivita. Și, mai ales, continuați să puneți la fel de multă inimă în tot ce urmează”, a concluzionat Cristina Bâtlan.

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