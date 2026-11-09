Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după ce s-a căsătorit la 53 de ani cu alesul inimii sale. Ce le-a transmis femeilor: „Așa că am spus DA!”

Cristina Bâtlan transmite un mesaj emoționant la câteva zile după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Traian. Fondatoarea brandului Musette a făcut o declarație specială în care vorbește despre noi începuturi și despre cât de frumoase pot fi acestea, chiar și după vârsta de 50 de ani. Afacerista le-a transmis un îndemn femeilor care își doresc să își găsească fericirea și să aibă curajul de a începe un nou capitol în viață.

Cristina Bâtlan și Traian s-au căsătorit. Foto: Click!

Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după căsătoria cu Traian

Cristina Bâtlan s-a căsătorit pentru a doua oară, la vârsta de 53 de ani, cu Traian, bărbatul alături de care și-a găsit din nou fericirea. Afacerista nu se află la prima căsnicie. În 2018, aceasta a divorțat de tatăl fiului său, însă viața i-a rezervat o nouă surpriză și i l-a scos în cale pe actualul partener.

La câteva zile de la eveniment, vedeta a ales să împărtășească bucuria acestui moment cu cei care o urmăresc în mediul online. Mesajul său a fost unul despre iubire, încredere și curajul de a face schimbări importante, indiferent de vârstă.

„Și când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?”

Fondatoarea Musette a mărturisit că vârsta vine cu un avantaj important: acela de a te cunoaște mai bine și de a ști exact ce îți dorești de la viață și de la omul alături de care alegi să îți petreci timpul.

Cristina Bâtlan a dezvăluit că a spus „DA” cu multă bucurie și emoție și că își dorește să împărtășească această experiență cu publicul său, pentru a le încuraja pe femei să nu renunțe la propriile dorințe.

„Cine spune că la 50+ de ani e prea târziu pentru începuturi frumoase?

Eu cred că unul dintre cele mai mari avantaje ale vârstei este că ajungi să te cunoști suficient de bine încât să știi ce îți dorești, ce te face fericită și, mai ales, cu cine vrei să împarți toate lucrurile frumoase din viața ta.

Și când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?

Așa că am spus DA! Cu multă bucurie, emoție și entuziasm pentru tot ce urmează.

Și vreau să împărtășesc cu voi această experiență, nu doar pentru că este un moment important din viața mea, ci și pentru că îmi doresc să vă încurajez să aveți curajul să trăiți așa cum vă doriți, indiferent de etapa vieții în care vă aflați.

Iar dacă vi se pare frumos acest început, abia aștept să vedeți ce a urmat”, a scris Cristina Bâtlan pe Facebook.

Cristina Bâtlan și Traian au avut o nuntă de poveste

Cristina Bâtlan și Traian și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, după ce, pe 5 noiembrie, au spus „DA” și în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei doi și-au sărbătorit nunta la Palatul Snagov, într-un cadru elegant, alături de familie și prieteni apropiați.

Evenimentul a fost unul spectaculos, cu o atmosferă desprinsă parcă dintr-un spectacol de gală. Decorul a fost dominat de combinația dintre roșu, negru și auriu, cu aranjamente florale impunătoare și elemente extravagante. Cristina Bâtlan a atras toate privirile într-o rochie albă, elegantă, în timp ce Traian a optat pentru un costum negru de ceremonie.