Bombă culinară la nunta Cristinei Bâtlan! Ce preparate speciale au primit invitații la petrecerea de lux

Cristina Bâtlan a avut parte de o zi specială, în care eleganța și rafinamentul au fost cuvintele de ordine. Femeia de afaceri a ales o apariție sofisticată pentru cununie, purtând o rochie alb-ivoire, cu corset, care i-a evidențiat silueta. Ținuta a fost completată de o haină de blană așezată pe umeri, un detaliu care a întregit imaginea unei mirese elegante.

Foto: Click!

Un accesoriu aparte a fost buchetul de cununie, realizat într-un stil franțuzesc, din perle și cale. Aranjamentul floral a completat perfect ținuta aleasă de Cristina Bâtlan și a atras atenția prin combinația de delicatețe și originalitate. Nici florile primite de la invitați nu au fost puține: mireasa s-a trezit cu zeci de buchete, atât de multe încât a fost nevoie de o mașină pentru a le transporta.

Cristina Bâtlan, apariție spectaculoasă în ziua cununiei. Buchetul miresei a fost unul special

Pentru ziua în care și-a unit destinul cu Traian, Cristina Bâtlan a ales o ținută care i-a reflectat stilul elegant. Rochia alb-ivoire, cu corset, i-a pus în valoare silueta, iar haina de blană purtată pe umeri a adăugat un plus de rafinament apariției.

Buchetul a fost, la rândul său, un element deosebit. Realizat în stil franțuzesc, acesta a îmbinat perlele cu florile de cală, rezultând un accesoriu aparte, care s-a potrivit cu întreaga ținută a miresei. Alegerea a ieșit din tiparul buchetelor clasice și a completat imaginea sofisticată a femeii de afaceri.

Cristina a fost răsfățată și de cei care au venit să îi fie alături. Prietenii și apropiații i-au oferit zeci de buchete de flori, semn că momentul a fost sărbătorit cu multă căldură. Numărul mare de aranjamente a creat însă și o problemă practică: mireasa a avut nevoie de o mașină pentru a putea transporta toate florile primite.

După felicitările și urările celor dragi, Cristina Bâtlan și Traian au continuat sărbătoarea alături de familie și prieteni. Cei doi și-au invitat oaspeții la restaurantul cu specific italian Sardin, unde petrecerea a avut parte de preparate alese și de o atmosferă pe măsura evenimentului.

Paste în roata de parmezan și tiramisu, printre preparatele servite la petrecere

Invitații au fost răsfățați cu un meniu inspirat din bucătăria italiană. Printre preparatele care au făcut deliciul celor prezenți s-au numărat pastele pregătite direct în roata de parmezan, cu trufe, un preparat spectaculos, care a fost una dintre atracțiile culinare ale serii.

Foto: click!

Masa a fost completată de vinuri delicate și de celebrul tiramisu, desertul italian care a încheiat răsfățul gastronomic. Astfel, după ceremonia emoționantă și momentele petrecute alături de cei apropiați, invitații au avut parte și de o experiență culinară specială.

Cristina Bâtlan este una dintre femeile de afaceri cunoscute din România. Este fondatoarea brandului Musette, specializat în genți și încălțăminte, care are peste 20 de magazine în țară și în străinătate. Afacerea sa a ajuns la o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro.

Publicul larg o cunoaște și din postura de investitor în emisiunea „Imperiul Leilor”, difuzată de Pro TV, unde a devenit remarcată prin experiența sa în antreprenoriat și prin sfaturile oferite celor care își prezintă ideile de afaceri.

De-a lungul timpului, Cristina Bâtlan a vorbit și despre felul în care are grijă de propria imagine. Într-un interviu acordat publicației Click!, femeia de afaceri a dezvăluit că preferă produsele naturale de îngrijire și că apelează periodic la tratamente estetice.

„Mă întrețin cu produse de îngrijire naturale. Bineînțeles, că am și un medic estetician, care îmi face tratamente de mezoterapie destul de des. Am grijă de pielea mea, chiar dacă sunt vegană. Chiar dacă mănânc sănătos, faptul că muncesc mult, că trăiesc în oraș, toate lucrurile astea sunt cumva ca un stres pentru corp și trebuie să compensezi cu ceva, dar să știți că nu exagerez, sunt cumpătată. Am și norocul de o genă bună!”, declara „leoaica” pentru Click.