Ce a purtat Adriana Trandafir la gât, la concertul aniversar al lui Fuego. Bijuteriile de familie au o poveste aparte

Adriana Trandafir (70 de ani) a ales o ținută cu valoare sentimentală pentru concertul aniversar al lui Fuego, de la Sala Palatului.

1/6 banner adriana trandafir jpg Foto: click.ro

Invitata artistului, actrița a purtat un costum popular, completat de bijuterii de familie, moștenite de la bunica sa și păstrate prin mama ei. În culisele spectacolului, a vorbit pentru Click! despre emoțiile dinaintea întâlnirii cu publicul, admirația pentru Fuego și bucuria de a fi bunică.

„Sunt moștenire de la bunica mea”

Apariția Adrianei Trandafir a avut, dincolo de frumusețea portului popular, o poveste de familie. Actrița a explicat de unde provin accesoriile purtate la gât și ia aleasă pentru această seară specială.

„Astea sunt de la mama mea, sunt moștenire de la bunica mea, mărgelele și bănuții. Ia am primit-o de la o prietenă din Oltenia”,ne-a povestit Adriana Trandafir.

Pentru actriță, costumul popular are o însemnătate aparte, iar alegerea lui vine cu o emoție pe care o simte la fiecare apariție.

„Are o energie. Costumul popular românesc este unul dintre cele mai frumoase stiluri vestimentare din lume”, ne-a spus vedeta.

Adriana Trandafir, despre Fuego: „Publicul îl iubește pentru că și el îl iubește și îl respectă”

Deși are o experiență îndelungată pe scenă, Adriana Trandafir mărturisește că emoțiile sunt nelipsite. Mai mult, odată cu trecerea anilor, responsabilitatea față de public se simte și mai puternic.

„Normal că am emoții. De fiecare dată când urc pe scenă am emoții. Uite, și acum mi-am dat seama că în tinerețe parcă nu aveam așa mari emoții. Emoțiile pentru mine au fost întotdeauna constructive și au fost întotdeauna de bun augur”, ne-a mai declarat actrița înainte de a urca pe scenă alături de Fuego.

Despre artist, Adriana Trandafir vorbește cu admirație și respect. Cei doi nu obișnuiesc să se viziteze, însă actrița consideră că apropierea lor se sprijină pe lucruri profunde: seriozitate, generozitate și dragoste pentru profesie.

„În primul rând, o admirație extraordinară și un respect personal pe care îl am față de Paul și de cariera lui. Nu suntem prieteni să ne vizităm. Dar cred că prietenia asta a noastră e mult mai profundă și mult mai adevărată”, a mărturisit aceasta.

Actrița apreciază felul în care Fuego a depășit momentele dificile și și-a păstrat devotamentul față de scenă și de spectatorii săi. În opinia ei, explicația succesului lui este simplă:

„Toată lumea se întreabă: «Măi, dar de ce publicul îl iubește atât de mult?». Simplu, pentru că și el îl iubește și îl respectă, iar asta se vede și se simte”, ne-a mai spus ea.

Își dorește un spectacol de teatru alături de Fuego

Întrebată ce proiecte pregătesc împreună, Adriana Trandafir a vorbit despre o dorință pe care ar vrea să o transforme în realitate: un spectacol de teatru în care să joace alături de Fuego și în care amândoi să se dezvăluie publicului într-un mod diferit.

„Mi-aș dori să fac un spectacol de teatru cu el, pentru că el este un actor extraordinar. Mi-aș dori să fac un spectacol cu el în care să ne oglindim și în care, ca într-o operație pe cord deschis, să arătăm la vedere ceea ce poate nu am spus până acum pe scenă, nici eu, nici el. Ceea ce poate nu am avut curajul să povestim despre noi, nici eu, nici el. Și eu sunt sigură că, dacă ar exista un asemenea spectacol, ar avea un mare succes”, ne-a spus pentru Click! actrița.

Cum este Adriana Trandafir ca bunică: „Mi-a fost frică la început”

Dincolo de spectacole și filmări, Adriana Trandafir încearcă să-i ofere nepotului său cât mai mult din timpul liber. Băiețelul are un an și șapte luni și merge deja la creșă, iar actrița recunoaște că începutul acestui nou rol a venit și cu temeri.

„Mi-a fost frică la început. Știi cum e? Ai uitat. Am uitat cum a fost. Doar sunt mamă de doi copii, dar am uitat”, a povestit ea cu sinceritate.

Adriana Trandafir își dorește acum să fie cât mai prezentă în viața celui mic și să-i ofere amintiri frumoase alături de bunici.

„Încerc, pe cât posibil, tot timpul meu liber să i-l acord și să fac în așa fel încât să simtă că a avea bunici este poate un cadou fantastic pe care Dumnezeu îl poate face nepoților”, ne-a mărturisit Adriana Trandafir.

Programul profesional rămâne însă încărcat. Actrița continuă să joace în spectacole de teatru, iar în această perioadă are și filmări pentru un film și pentru programele de Revelion.

„Sunt foarte ocupată în perioada aceasta. Am o perioadă foarte grea. Întotdeauna partea asta de noiembrie-decembrie este foarte grea din cauza programelor”, a explicat actrița, care încearcă să împace toate angajamentele cu timpul dedicat familiei.