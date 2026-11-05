 Fuego a slăbit două kilograme înainte de spectacolul aniversar! Le-a invitat la dans pe Andra și Mioara Velicu și a făcut un anunț-surpriză alături de Iuliana Tudor
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VideoFuego a slăbit două kilograme înainte de spectacolul aniversar! Le-a invitat la dans pe Andra și Mioara Velicu și a făcut un anunț-surpriză alături de Iuliana Tudor

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Emoții uriașe pentru Fuego (50 de ani) înainte de întâlnirea cu publicul de la Sala Palatului! Artistul a mărturisit că a slăbit două kilograme în săptămâna dinaintea spectacolului „Fuego 50”.

banner paul surugiu fuego jpg
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banner paul surugiu fuego jpg Foto: click.ro

Pe scenă, însă, Paul Surugiu a fost de neoprit: a cântat, le-a invitat la dans pe Andra și Mioara Velicu și a primit daruri și aplauze din partea spectatorilor care au umplut sala. Iar alături de Iuliana Tudor a dezvăluit că vor fi gazdele „Revelionului TVR 70”.

Spectacolul s-a întins pe durata a câtorva ore bune și a fost susținut cu sala plină ochi. Fuego a intrat pe scenă în jurul orei 19.00 și nu s-a mai dat dus decât undeva pe la ora 23.00 iar lumea și fanii săi îl aplaudau frenetic.

Fuego și-a sărbătorit aniversarea așa cum îi place cel mai mult: pe scenă, înconjurat de colegi și de publicul său fidel. Sala Palatului a fost plină, iar spectatorii au vibrat alături de artist pe parcursul unei seri cu muzică, dans și surprize.

Înainte de a păși în lumina reflectoarelor, cântărețul a recunoscut că emoțiile i-au tăiat pofta de mâncare.

Am emoții, da! Nu am mâncat cu o săptămână înainte de spectacol. Am slăbit două kilograme”, ne-a mărturisit Fuego excluisv pentru Click!.

Artistul avea în față o săptămână solicitantă, cu trei concerte de câte trei ore live, iar gândul de a le oferi spectatorilor tot ce are mai bun îl preocupa înaintea întâlnirii cu aceștia.

Mă simt emoționat, nu știu exact ce va fi, nu știu cum va reacționa publicul. Sunt trei mari concerte săptămâna asta și mă rog la Dumnezeu să pot să fac față, să pot să cânt, pentru că sunt câte trei ore live”, ne-a mai spus Paul Surugiu.

Peste o sută de artiști pe scenă și bilete epuizate cu trei luni înainte

Pentru „Fuego 50”, artistul a pregătit un spectacol de amploare, cu peste o sută de artiști pe scenă. Le-a mulțumit colegilor care i-au acceptat invitația, dar și ansamblurilor și orchestrei care i-au fost alături. Printre participanți s-au numărat Ansamblul Național „Transilvania” și Ansamblul „Junii Sibiului”.

În total vor fi peste o sută de artiști pe scenă în seara aceasta. E un spectacol așteptat, dovadă că înainte cu trei luni s-au terminat biletele”, ne-a declarat Fuego înainte de concert.

Andra, Mioara Velicu, Adriana Trandafir, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și Iuliana Tudor s-au numărat printre cei care au urcat pe scenă alături de sărbătorit. Gabriel Nebunu a făcut, la rândul său, senzație în sală.

Fuego le-a invitat la dans pe Andra și Mioara Velicu

Într-o formă fizică de invidiat, Fuego a cântat și a dansat, iar schimbările de costume au completat spectacolul. Artistul a ales ținute elegante, strălucitoare, așa cum și-a obișnuit publicul.

Printre momentele serii s-au numărat cele în care le-a invitat la dans pe Andra și pe Mioara Velicu. Îmbrăcată într-o rochie albastră pe care și-a cumpărat-o singură, Mioara Velicu a fost complimentată de Andra pentru felul în care arăta. Interpreta a valsat alături de Paul și a cântat o horă, spre bucuria spectatorilor.

Adriana Trandafir, care i-a plantat deja un stejar lui Fuego, s-a aflat și ea alături de artist la această întâlnire aniversară.

Nici publicul nu a venit cu mâna goală. Fuego a primit numeroase buchete de flori, tablouri, discuri pe vinil și alte cadouri. Admiratoarele și-au dorit să-i ofere personal darurile și să primească o îmbrățișare de la artist.

Fuego și Iuliana Tudor vor prezenta „Revelionul TVR 70”

O altă surpriză a serii a fost apariția Iulianei Tudor. Prezentatoarea l-a numit pe Fuego „un artist extraordinar” și i-a oferit o distincție din partea Televiziunii Române, unde cei doi sunt colegi.

Întâlnirea lor pe scenă a adus și un anunț pentru spectatorii de la Sala Palatului.

În această seară vă spunem în exclusivitate că eu și Iuliana Tudor vom prezenta împreună Revelionul TVR 70”, a dezvăluit Fuego.

Cei doi vor fi gazdele programului din noaptea dintre ani, care marchează împlinirea a 70 de ani de Televiziune Română, și le-au dat tuturor întâlnire în fața micilor ecrane.

„Să împodobiți și iarna asta bradul tot cu Fuego!”

Înaintea spectacolului, Paul Surugiu a vorbit și despre valorile care l-au însoțit în carieră: decența și educația primită de la părinți. Pentru el, sălile pline sunt dovada că publicul se regăsește în cântecele sale.

Asta înseamnă că publicul rezonează cu mesajele cântecelor meleEu nu m-am schimbat deloc! Sunt același de la început și debut. Cred că de-asta mă iubește publicul!"”, a spus artistul.

Iar de la întâlnirea aniversară nu putea lipsi nici urarea care trimite la una dintre cele mai cunoscute asocieri ale sale cu sărbătorile de iarnă:

Să împodobiți și iarna asta bradul tot cu Fuego!”, le-a transmis cântărețul spectatorilor săi fideli.

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