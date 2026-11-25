Andrei și Grațiela Duban formează unul dintre cele mai frumoase și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia se iubesc din 2010 și în același an s-au și căsătorit. Au împreună și un fiu, pe nume Armin. Care este secretul căsniciei lor și cine face primul pas spre o împăcare atunci când se ivește o ceartă.

Andrei Duban și soția sa, Grațiela. Foto: Facebook.

Mai în glumă mai în serios, Andrei Duban a vorbit despre viața de familie și despre ce face pentru a ține o căsnicie ani întregi, când divorțurile sunt tot mai frecvente.

Secretul căsniciei lui Andrei Duban

Andrei și Grațiela Duban sunt extrem de iubiți de publicul românesc. Cei doi au avut, de-a lungul timpului, apariții savuroase împreună și pare că sunt de nedespărțit. Comediantul a dezvăluit și care e secretul căsniciei sale.

„Toleranța, răbdarea. Nu e o rețetă. N-am eu, nu sunt eu… Sunt întotdeauna și la noi. Sunt frecușuri la fel, numai că important este să nu-ți uiți scopul. De ce te-ai unit cu acel om? Te-ai unit cu el ca să evoluezi? Ca să, cum să spun, să ai cui să închini toată munca ta, adică familiei? Nu te-ai unit ca să cauți motive și râcă, ca să te desparți. Deocamdată ne menținem, zic eu, sănătoși la cap. Că totul vine de acolo. Să nu te zăpăcești”, a dezvăluit Andrei Duban pentru cancan.ro.

Cine face primul pas spre împăcare

Ca în orice familie, există și certuri. Andrei Duban nu a încercat să ascundă acest lucru, însă susține că între ei nu intervin scandaluri, ci doar mici neînțelegeri pe care le rezolvă discutând. Cât despre gelozie, vedeta susține că nu îi vede rostul, deoarece femeia poate înșela și dacă îi pui tot felul de restricții.

„Nu mai sunt așa certuri din alea mari, știi cum e? Până se reglează, știi, sabia cu teaca. Am ajuns la înțelepciunea în care le reglăm. Dacă unul a greșit, bă, ok, am greșit, hai să vedem cum o îndreptăm, cum facem.De asta am început, dacă îți aduci aminte, cu primul cuvânt: toleranță.Dacă îi vânezi, lor, greșelile și alea, uite ce ai să faci cu acel om: fuge ca de rău, știi? Asta din punctul de vedere al femeii, ca să zic așa, cu tocatul la cap.

Și invers, dacă tu ești gelos, nu păzi ce nu e de păzit. Adică femeia. Femeia, dacă vrea, se păzește singură. Cu cât o ții tu mai mult în laț, cu atât fuge mai repede. Rupe lațul și cu tine de mână, zici că nu știi de ce ți-a venit întreținerea”, a mai mărturisit Andrei Duban.

Ce fel de tată e pentru fiul său

Cât despre relația cu fiul său, Andrei Duban susține că încearcă să fie un tată echilibrat. Din spusele sale, el este ceva mai sever, Grațiela fiind cea care îl răsfață pe copil. Chiar dacă a legat și o relație de prietenie cu Armin, încearcă să se impună în continuare și să stabilească niște limite clare.

„Băi, din păcate, lucrez la chestia asta. Sunt perfecționist, sunt Hitler pe alocuri. Dar nu în toate momentele. Sunt și momente în care suntem cei mai buni prieteni. Alternăm momentele astea cu cele de… Asta e, așa m-a crescut și pe mine mama, așa încerc și eu.Dacă el este mai mămos, e normal să fie așa, că e băiat. Iar maică-sa îl răsfață, dar în același timp îl și ține din scurt. Îl țin și eu mai din scurt, știi?”, a mai adăugat Andrei Duban pentru publicația menționată.

Cum a cunoscut-o Andrei Duban pe Grațiela

Andrei Duban a vorbit și despre începuturile sale cu Grațiela. Iți amintește cu nostalgie despre momentul în care a întâlnitu-o. A fost dragoste la prima vedere pentru el, deși ea, pe atunci, era într-o altă relație. Ca să o convingă să fie cu el, comediantul i-a făcut și o promisiune, de care, după spusele lui, s-a și ținut.

„Pe Grați am întâlnit-o într-o vară, când făcea programul artistic. Am început să vorbesc cu ea, ea era o tânără actriță, nu era angajată. Seara, când am ajuns la program, am prezentat-o ca fiind viitoarea mea soție. Ea s-a speriat foarte tare, ea fusese avertizată cu privire la mine.

Nu știu ce noroc am avut, dar eu m-am îndrăgostit de ea, eu și acum fac asta. Ea, când a terminat, voia să plece la București și am avut îndrăzneala și i-am spus să se mute și ea aici să continue.

Ea era atunci și într-o relație și i-am spus că va trebui să aibă o discuție cu el, foarte cinstită. I-am spus că mă las și de fumat, pentru a-i arăta că o iubesc, iar de atunci până azi nu am mai pus țigara în gură”, a dezvăluit Andrei Duban, în podcastul „Acasă la Măruță” în vara anului trecut.