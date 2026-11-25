Pentru soții Ionuț și Doinița Dolănescu, o violonistă extrem de talentată, dar și pentru Viorica și Ioniță de la Clejani, Revelionul 2027 vine cu onorarii consistente. Iată cât te costă să te distrezi, de Anul Nou, pe ritmurile lor antrenante, dar și cam care ar fi sumele pentru care artiștii urcă pe scenă, în seara de 31 decembrie. Potrivit organizatorilor de evenimente, care au vorbit exclusiv pentru Click!, onorariile pot crește și de 3-4 ori, în perioada Sărbătorilor de Iarnă.

1/3 De Revelion 2027, Clejanii și Dolăneștii vor susține recitaluri antrenante în localuri din București și din Popești Leordeni Foto: foto: Facebook

Cât costă un bilet la petrecerea din Popești-Leordeni, unde vor încinge hora Ionuț și Doinița Dolănescu? Preț meniu și program artistic: 790 de lei/persoană

Ionuț Dolănescu va cânta de Revelion 2027, pe 31 decembrie 2026, la un centru de evenimente din Popești-Leordeni, alături de soția lui, Doinița, dar și de Taraf Simona Tone și de Tudor Alexandra Ioana.

Pachetul festiv costă 790 lei de persoană și include un meniu complet cu patru feluri de mâncare și open bar nelimitat. Meniul este unul diversificat: quiche cu somon și baby spanac, ruladă de curcan umplută cu roșii confiate și busuioc în mantie de jambon, salată exotică cu pui și ou de prepeliță, chifteluțe servite cu cornichon și muștar Dijon, shot cu salată de vinete, spadă cu mușchi file, chorizo, măslină și roșie cherry, Raffaello din brânză de capră și salată de icre de crap servită pe petală de lămâie. Vor fi și preparate din pește. La desert veți fi serviți cu tortul festiv.

Cât plătești biletul la petrecerea din București unde vor cânta Clejanii? Preț meniu și program artistic: 1.000 de lei/ persoană

Iar dacă vrei să întâmpini Noul An cu Viorica, Ioniță și Taraful din Clejani, la o sală de evenimente din București, află că biletul la petrecere costă între 1.000 și 1.200 de lei. Atmosfera va fi întreținută și de alți artiști, precum Daniela Gyorfi, Mihai Mitoșeru și DJ Nicolle.

Iată și meniul: crochetă cu cheddar, chorizo și maioneză picantă, tacos cu mousse de avocado, creveți și castravete fresh, ruladă de somon cu ceapă verde și mărar, mini tartă cu conopidă și brânză, meatcake de pui cu caise confiate, parfait de rață cu sos mango și dulceață de ceapă, terină de porc cu ciolan afumat, rulou Doboș cu măsline și ardei tricolor, dar și preparate din pește. Nu va lipsi nici deliciosul tort festiv.

Câți bani câștigă, de fapt, artiștii de Revelion? Dezvăluirile unui organizator de evenimente

Un organizator de evenimente din showbiz ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre câștigurile, de Revelion, ale celor mai buni artiști din România:

„În Noaptea dintre Ani se câștigă și triplu, față de restul anului, de aceea artiștii urcă pe scenă și pe 31 decembrie, în loc să petreacă acasă, alături de familie.

Când ești invitat să cânți într-un local bun, te înțelegi cu patronul, pe o anume sumă, de câteva mii de euro, dar artiștii, mai ales maneliștii și cei de muzică populară, mai pot câștiga foarte mulți bani și din dedicațiile muzicale oferite mesenilor. Dacă ai voce și un recital antrenant, îți umpli buzunarele de Revelion!”.

Ionuț Dolănescu și soția lui ar avea un onorariu de aproximativ 2.000 de euro, iar Viorica și Ioniță de la Clejani cu taraful lor pot depăși și 5.000 de euro, pentru un program artistic.