Câți bani plătești ca să-ți cânte regii manelelor de Revelion 2027? Adi Minune: „Aici, în gât, scrie cec în alb!”

Nu numai soliștii de muzică populară și ușoară cântă de Revelion 2027, în localuri și în resorturi de lux, ci și maneliștii, ei fiind, de altfel, preferații turiștilor. Iată câți bani plătești ca să petreci Noaptea dintre Ani pe muzica artiștilor de top Adi Minune, Vali Vijelie și Jean de la Craiova, dar și ce câștiguri înregistrează regii manelelor.

Maneliștii Adi Minune, Jean de la Craiova și Vali Vijelie cântă pentru petrecăreți, de Revelion 2027 Foto: click!

Adi Minune, invitat de onoare la un resort din Brașov. Cât costă biletul?

Adi Minune va susține un recital antrenant, într-un resort din Brașov, astfel că turiștii, care au ales să petreacă aici trecerea dintre ani, vor beneficia de o masă plină cu bunătăți, dar și de un spectacol de cinci stele.

Meniul este mai mult decât tentant: rulouri de prosciutto crudo cu pepene galben, tortellini din bresaola cu cremă de brânză, fulgi de Grana și oțet balsamic, frigărui cu mozzarella bocconcini și roșii cherry, bruschette cu brânză Brie și dulceață, creveți Crostini cu sos, tartine cu pesto, măsline și roșii cherry, mix de legume în ulei: anghinare, roșii uscate și măsline, file de păstrăv la cuptor cu risotto cu legume, dar și alte mâncăruri delicioase.

Nu vor lipsi tortul și băuturile rafinate. Prețul unui loc la masă este de 1.000 de lei/persoană.

Cum a făcut Adi Minune 200.000 de euro la o petrecere pe un ștrand?

Într-un recent interviu, acordat în podcastul Selly Media, Adrian Minune a vorbit despre câștigurile uriașe înregistrate la chefuri, de-a lungul vremii:

„Am făcut și 200.000 de euro, pe Ștrandul Titan. De la un singur om am primit banii ăștia. Era o masă plină cu bani, ne aruncau cu banii în piept. Iar în Germania am luat și 60.000 de mărci, după Revoluție. Aici, în gât, scrie cec în alb”.

Vali Vijelie, recital de manele într-un centru de evenimente de lângă Timișoara. Cât plătești locul la masă?

Cât îl privește pe Vali Vijelie, alt manelist cu voce de aur, acesta va încinge atmosfera, alături de Iasmina Iova și de DJ Brill Daniel, într-un centru de evenimente, de lângă Timișoara, prețul unui bilet fiind de 580 lei/persoană, pentru meniu și spectacol. Biletul include un meniu festiv complet (aperitiv, preparat din pește, fel principal), Open Bar, Fruit Bar și Candy Bar.

Jean de la Craiova cântă în restaurantul unui hotel din Târgoviște. Câți bani scoți din buzunar?

De Revelion 2027, în noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027, artistul Jean de la Craiova va cânta în restaurantul unui hotel din Târgoviște. Prețul anunțat este de 650 lei/ persoană. Include: meniu festiv, open bar premium, candy bar, cabină foto și program artistic cu soliștii Jean de la Craiova, Saracino Band, Niculina Stoican și Shondy.

Câți bani câștigă, de fapt, artiștii de Revelion? Dezvăluirile unui impresar

Un impresar din showbiz ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre câștigurile fără număr, de Revelion, ale celor mai buni artiști din România:

„În Noaptea dintre Ani se câștigă și triplu, față de restul anului, de aceea artiștii urcă pe scenă și pe 31 decembrie, în loc să petreacă alături de familie.

Când ești invitat să cânți într-un local bun, te înțelegi cu patronul, pe o anume sumă, de câteva mii de euro, dar artiștii, mai ales maneliștii și cei de muzică populară, mai câștigă foarte mulți bani și din dedicațiile muzicale oferite mesenilor. Dacă ai voce și un recital antrenant, îți umpli buzunarele de Revelion! Iar Adi Minune, Jean de la Craiova și Vali Vijelie sunt în topul preferințelor petrecăreților!”.