 Rețeta învățată în Belgia de Viorica de la Clejani: Pui cu 40 de căței de usturoi și sos de conopidă
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Rețeta învățată în Belgia de Viorica de la Clejani: Pui cu 40 de căței de usturoi și sos de conopidă

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Platoul emisiunii „Vorbește lumea” s-a umplut de arome inedite și voie bună odată cu apariția Vioricăi de la Clejani.

Rețeta spectaculoasă de pui cu 40 de căței de usturoi a Vioricăi de la Clejani
Rețeta spectaculoasă de pui cu 40 de căței de usturoi a Vioricăi de la Clejani Foto: facebook

Îndrăgita artistă a lăsat pentru câteva momente microfonul deoparte și a îmbrăcat șorțul de bucătar pentru a găti un preparat spectaculos, cu influențe occidentale: pui întreg gătit cu nu mai puțin de 40 de căței de usturoi, acompaniat de o garnitură fină de conopidă scăldată într-un sos alb, catifelat.

Cântăreața a povestit cu umorul său caracteristic cum a descoperit această mâncare în timpul vizitelor la Bruxelles și de ce a decis să reinventeze meniul tradițional cu care era obișnuită încă din tinerețe.

De la nunta din 1990 la rafinamentul belgian: „O salut pe cumnata mea, Margareta!”

Cu nostalgie și haz, Viorica și-a amintit de primii ani de căsnicie alături de Ioniță de la Clejani, punând în antiteză simplitatea meselor de la țară cu rețetele sofisticate pe care le-a deprins în peregrinările sale prin marile capitale europene:

„Înainte, când locuiam la Clejani, când m-am măritat eu cu Ioniță, în 1990, tu îți dai seama, măi, frate, se mânca așa pui prăjit, cu usturoi, cum bine știți și voi, cu mămăligă, cu brânzică, cu oușoare fierte. Gata, că țăranii s-au emancipat, nu mai sunt țăranii ăia de altădată! Am fost prin Belgia, pe la Bruxelles, o salut pe cumnata mea, pe Margareta, e sora lui Ioniță, și m-a învățat să fac o rețetă foarte mișto!”, a povestit solista, potrivit ProTv.

Secretul preparatului stă în alăturarea dintre carnea rumenă, infuzată cu aroma dulceagă a usturoiului copt, și garnitura de conopidă fiartă scurt, completată de un ingredient surpriză adus tocmai din Africa de Nord:

„Am trecut la puiul ăsta belgian, rețeta asta belgiană. Deci avem, astăzi facem pui cu 40 de căței de usturoi. Și aici avem conopida, o să o fierbem 7-8 minute, să fie puțin așa, mai al dente, după care o să o introducem la sfârșit în acest sos cu unt și lapte și puțină făină și cu marele secret, muscada din Maroc”, a explicat Viorica de la Clejani.

Preparatul belgian care a cucerit-o pe Viorica de la Clejani. Cum se prepară

Rețeta prezentată de artistă combină tehnici simple, accesibile oricărei gospodine, dar care oferă la final un gust demn de restaurantele internaționale:

  • Puiul cu 40 de căței de usturoi: Puiul întreg se așază într-un vas termorezistent pentru cuptor, alături de cei 40 de căței de usturoi și frunze proaspete de țelină, fiind condimentat cu sare și piper după gust. Se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 60–90 de minute, până când carnea devine fragedă, iar pielea prinde o crustă aurie. Din motive de siguranță alimentară, carnea de pasăre trebuie să fie gătită complet la interior, atingând o temperatură de minimum 74°C.
  • Garnitura de conopidă: Conopida se desface în buchețele potrivite și se lasă la fiert în apă cu sare timp de 7–8 minute, astfel încât să rămână fermă și crocantă.
  • Sosul cremos cu nucșoară: Într-o cratiță se topește untul, se presară făina și se toarnă treptat laptele cald, amestecând neîntrerupt pentru a obține o compoziție fină și fără cocoloașe. Punctul de rezistență îl reprezintă sarea și nucșoara măcinată (numită „muscad” de artistă). Buchețelele de conopidă se încorporează direct în sos și se mai lasă câteva minute pe foc pentru a absorbi toate gusturile.

La final, bucățile rumenite de carne se așază pe farfurie alături de conopida cremoasă, sosul putând fi turnat din abundență și peste friptură:

„După preferință, dragii mei, care vreți mai scorojit, care vreți așa mai în sânge, puteți să serviți așa cum vreți dumneavoastră. Pui cu 40 de căței de usturoi! Și aici este sos. Lapte, puțină făină, unt, un condiment din Maroc care se cheamă muscad. Și conopida, pe care am făcut-o așa, al dente”, a concluzionat cântăreața.

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