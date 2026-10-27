 Chiftele de pește cu varză de Bruxelles, o combinație plină de savoare
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Chiftele de pește cu varză de Bruxelles, o combinație plină de savoare

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Chiftelele de pește, fragede și gustoase, se potrivesc de minune cu gustul ușor amărui al verzei de Bruxelles. O combinație de încercat la prânz sau la cină, când vrei să aduci ceva nou în meniul familiei.

Chiftele de pește cu varză de Bruxelles
Chiftele de pește cu varză de Bruxelles Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru chiftele

700 g fileuri de pește alb mărunțit

1 ceapă, tăiată fin

2 cartofi fierți și dați prin răzătoarea mică

1 lingură mărar tăiat

1 lingură pătrunjel tăiat

1 ou

3 linguri pesmet

3 căței de usturoi, zdrobiți

pesmet, pentru modelat chiftelele

Pentru garnitură

1 morcov, spălat și tăiat fâșii

500 g varză de Bruxelles

2 linguri zeamă de lămâie

ulei

sare

piper

Mod de preparare

Pentru chiftele, amesteci toate ingredientele, apoi modelezi chifteluțele și le treci prin pesmet. Le lași deoparte, pe un platou.

Speli sub jet de apă verzele, le îndepărtezi prima foaie și le tai jumătăți, apoi le așezi într-un bol și le stropești cu zeama de lămâie. Le ții 30 de minute. După expirarea timpului, le așezi într-o tavă de cuptor. Le stropești cu ulei, le dai cu sare, cu piper, după gust, așezi printre ele chifteluțele de pește, feliile de morcovi, acoperi tava cu folie și o dai la cuptorul încins, la foc mediu, aproximativ 10-15 minute. Îndepărtezi folia și le mai lași până când se rumenesc.

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