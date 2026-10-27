Chiftele de pește cu varză de Bruxelles, o combinație plină de savoare
Chiftelele de pește, fragede și gustoase, se potrivesc de minune cu gustul ușor amărui al verzei de Bruxelles. O combinație de încercat la prânz sau la cină, când vrei să aduci ceva nou în meniul familiei.
Ingrediente
Pentru chiftele
700 g fileuri de pește alb mărunțit
1 ceapă, tăiată fin
2 cartofi fierți și dați prin răzătoarea mică
1 lingură mărar tăiat
1 lingură pătrunjel tăiat
1 ou
3 linguri pesmet
3 căței de usturoi, zdrobiți
pesmet, pentru modelat chiftelele
Pentru garnitură
1 morcov, spălat și tăiat fâșii
500 g varză de Bruxelles
2 linguri zeamă de lămâie
ulei
sare
piper
Mod de preparare
Pentru chiftele, amesteci toate ingredientele, apoi modelezi chifteluțele și le treci prin pesmet. Le lași deoparte, pe un platou.
Speli sub jet de apă verzele, le îndepărtezi prima foaie și le tai jumătăți, apoi le așezi într-un bol și le stropești cu zeama de lămâie. Le ții 30 de minute. După expirarea timpului, le așezi într-o tavă de cuptor. Le stropești cu ulei, le dai cu sare, cu piper, după gust, așezi printre ele chifteluțele de pește, feliile de morcovi, acoperi tava cu folie și o dai la cuptorul încins, la foc mediu, aproximativ 10-15 minute. Îndepărtezi folia și le mai lași până când se rumenesc.