Pe măsură ce Ziua Națională a României se apropie, tot mai mulți români se pregătesc să aducă pe masă preparatele tradiționale care dau savoare sărbătorii naționale. Printre cele mai îndrăgite feluri de mâncare se numără, fără îndoială, ciolanul cu fasole, un preparat nelipsit din meniurile de 1 Decembrie, iar chef Ștefan Popescu a dezvăluit rețeta ideală.

Rețetă de ciolan, ideală pentru ziua de 1 decembrie Foto: instagram

Ingredientele necesare

Pentru prepararea ciolanului cu fasole sunt necesare următoarele ingrediente: un ciolan de porc, fasole uscată, ceapă, morcovi, usturoi, pastă de tomate, roșii pasate, boia dulce, foi de dafin, cimbru, ulei și piper. Un pas esențial este hidratarea fasolei înainte de gătire. Aceasta trebuie lăsată la înmuiat aproximativ 12 ore, pentru a fierbe uniform și pentru a căpăta o textură plăcută. Pentru glazura care oferă ciolanului culoarea aurie și gustul aparte sunt necesare muștar, miere, oțet, piper negru zdrobit și câteva linguri din zeama în care a fiert carnea.

Cum se prepară ciolanul

Preparatul începe cu fierberea ciolanului într-o oală cu apă, împreună cu o ceapă, un morcov, foi de dafin și boabe de piper. Aceste ingrediente vor da cărnii un plus de aromă și vor contribui la obținerea unei supe concentrate, care va fi folosită ulterior și la prepararea fasolei.

După ce ciolanul este bine fiert și fraged, urmează pasul care face diferența. Chef Ștefan Popescu pregătește o glazură din muștar, miere, oțet, zeamă de la fierbere și piper negru zdrobit. Carnea se unge generos cu acest amestec și se introduce la cuptor până când capătă o crustă rumenă, lucioasă și ușor caramelizată.

Iahnia de fasole, garnitura tradițională

În paralel, se prepară iahnia de fasole. Ceapa se călește în puțin ulei, apoi se adaugă morcovii tocați, usturoiul, pasta de tomate, boiaua dulce și roșiile pasate. După ce ingredientele s-au împletit bine, se adaugă foile de dafin și cimbrul.

Fasolea hidratată se pune peste legumele călite, iar amestecul se completează cu zeamă din cea în care a fiert ciolanul. Preparatul se lasă la foc mic aproximativ 30 de minute, până când sosul scade și capătă consistență.

Potrivit chef-ului, glazura dulce-acrișoară este elementul care transformă preparatul într-unul spectaculos. Combinația dintre miere, muștar și oțet oferă cărnii o aromă complexă și o crustă apetisantă, care se potrivește perfect cu gustul bogat al iahniei de fasole.