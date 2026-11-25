Chec cu morcovi și nuci, fraged până la ultima felie. Un desert de casă pentru cafeaua de dimineață
Morcovii rași dau checului o dulceață discretă și îl păstrează fraged, iar bucățile de nucă se simt la fiecare felie. E genul de chec din care mai tai o felie cât timp cafeaua e încă fierbinte.
Ingrediente
250 g morcovi rași fin
220 g făină
150 g zahăr brun
3 ouă
120 ml ulei
80 g miez de nucă
1 linguriță praf de copt
½ linguriță bicarbonat de sodiu
1 linguriță scorțișoară
½ linguriță ghimbir pudră, opțional
sare
1 linguriță esență de vanilie
coaja rasă de la 1 portocală, opțional
Mod de preparare
Cureți morcovii, îi speli și îi dai pe răzătoarea mică. Dacă lasă multă zeamă, îi storci ușor în palmă, fără să îi usuci complet. Toci nucile grosier.
Pui ouăle într-un bol încăpător, adaugi zahărul brun și le mixezi 2-3 minute, până când compoziția devine ușor spumoasă. Torni uleiul în fir subțire și continui să amesteci. Adaugi esența de vanilie și coaja rasă de portocală, dacă folosești.
În alt bol, amesteci făina cu praful de copt, bicarbonatul, scorțișoara, ghimbirul și sarea. Adaugi ingredientele uscate peste amestecul cu ouă și amesteci ușor, cu o spatulă. Adaugi morcovii rași și nucile tocate și amesteci încet, ca să se distribuie uniform în aluat.
Torni compoziția într-o tavă de chec tapetată cu hârtie de copt și nivelezi suprafața.
Pui checul la cuptor, 40-45 de minute, până se rumenește frumos deasupra și trece testul cu scobitoarea.
Scoți checul din tavă și îl lași să se răcească pe un grătar înainte să îl tai felii. Textura trebuie să rămână ușor umedă, cu bucăți vizibile de nucă și morcov.