Fasolea bine fiartă și cârnații gustoși fac din această ciorbă o masă sățioasă, numai bună de savurat pe îndelete. Servește-o fierbinte, cu pâine proaspătă și, dacă îți place, cu ceapă roșie alături.

Ciorbă de fasole cu cârnați, Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g fasole boabe

300 g cârnați afumați

1 ceapă

2 morcovi

1 ardei gras

1 rădăcină de pătrunjel

1 felie de țelină

400 g roșii cuburi din conservă

2 linguri pastă de tomate

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1 foaie de dafin

1 linguriță cimbru uscat

sare

piper

Mod de preparare

Alegi fasolea, o speli și o lași la înmuiat de seara până dimineața. A doua zi o scurgi, o pui la fiert în apă curată și, după primul clocot, schimbi apa.

Cureți ceapa, morcovii, ardeiul, rădăcina de pătrunjel și țelina. Toci ceapa și ardeiul, iar restul legumelor le tai cuburi mijlocii.

Încingi uleiul într-o tigaie, adaugi ceapa și morcovii și le călești câteva minute. Adaugi ardeiul, țelina și rădăcina de pătrunjel, presari boiaua și amesteci.

Când fasolea este aproape fiartă, adaugi legumele călite, roșiile, pasta de tomate, foaia de dafin și cimbrul. Adaugi sare și piper, după gust și lași ciorba să fiarbă la foc mic, până când legumele, dar mai ales fasolea, sunt foarte moi.

Tai cârnații rondele și îi rumenești ușor într-o tigaie, fără să adaugi mult ulei.

Adaugi cârnații în ciorbă și mai fierbi totul aproximativ 10 minute, ca să se combine aromele.

Oprești focul, scoți foaia de dafin și presari pătrunjel proaspăt, tocat. Servești ciorba fierbinte, simplă sau alături de ceapă roșie.