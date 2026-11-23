Rumene și îmbibate cu sirop aromat, gogoșile turcești cuceresc prin contrastul dintre învelișul ușor crocant și interiorul moale. Servite în porții mici, sunt un răsfăț dulce de împărțit cu cei dragi.

Gogoși turcești Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

250 g cremă de brânză bine scursă

70 g griș

70 g făină

2 ouă

2 linguri unt

1 linguriță praf de copt

Pentru sirop

400 g zahăr brun

500 ml apă

1 lingură zeamă de lămâie

Pentru decor

250 g alune zdrobite grosier

Mod de preparare

Pentru sirop, pui într-un vas mai mare apa și zahărul și le fierbi la foc mic, până se îngroașă. Iei vasul de pe foc și adaugi zeama de lămâie.

Pentru aluat, amesteci toate ingredientele și frămânți până obții un aluat omogen și ușor lipicios. Formezi din el bile și le așezi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Pui gogoșile la cuptor, până devin aurii, apoi le lași să se răcească.

Aduci siropul din nou la clocot, adaugi gogoșile și le fierbi, acoperite, circa 20 de minute. Le scoți cu o spumieră.

Le așezi pe un platou, le stropești cu sirop, ca să se scurgă pe margini, le presari cu alune și le servești reci.