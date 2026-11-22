Peștele la air fryer este o alegere practică atunci când vrei să pregătești rapid o masă gustoasă, fără să folosești mult ulei. Aparatul permite prepararea mai multor sortimente, de la somon și cod până la pește întreg sau fileuri pane. Totuși, temperatura și durata de gătire diferă în funcție de tipul preparatului și de cantitate.

La ce temperatură se gătește peștele la air fryer Foto: Pexels

Air fryer-ul poate fi folosit pentru prepararea mai multor sortimente de pește. Printre variantele menționate de Philips se numără somonul, codul, eglefinul (haddock), bibanul de mare și alte tipuri de pește alb.

Poți alege fileuri proaspete, pește întreg sau variante pane, în funcție de preferințe. Pentru fiecare preparat trebuie să adaptezi temperatura și timpul de gătire. Un avantaj al acestui aparat este că permite obținerea unei texturi fragede la interior și a unei suprafețe rumenite, fără să fie nevoie de o cantitate mare de ulei.

Programul și temperatura ideale pentru pește la air fryer

Temperatura și durata de preparare nu sunt identice pentru toate tipurile de pește. Potrivit ghidului publicat de Philips, există mai multe variante de setare, în funcție de cantitate și de preparatul ales.

Iată câteva exemple concrete:

File de somon, 250 g: 200°C, timp de 7 minute.

Pește întreg, 500 g: 170°C, timp de 20 de minute.

Bucățele proaspete de pește: 180°C, timp de 6-8 minute, pentru o cantitate de 300 g.

Fileuri de pește pane: 180°C, timp de 7-10 minute, pentru o cantitate de 500 g până la 1 kg.

Philips precizează că aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de cantitatea preparată și de modelul aparatului. De aceea, este recomandat să verifici peștele în timpul gătirii și să ajustezi durata dacă este necesar.

Un alt aspect important ține de siguranța alimentară. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) recomandă ca peștele să atingă o temperatură internă de 63°C (145°F). Dacă nu ai un termometru alimentar, carnea trebuie să devină opacă și să se desfacă ușor cu furculița.

Cea mai simplă rețetă de somon la air fryer

Pentru o cină rapidă, poți încerca rețeta de somon la air fryer publicată de BBC Good Food. Preparatul este simplu, nu necesită multe ingrediente și poate fi gata în aproximativ 10 minute.

Ingrediente pentru 4 porții:

4 fileuri de somon, de aproximativ 130 g fiecare;

1/2 lingură de ulei de măsline;

1 linguriță de sare;

1 linguriță de piper;

1 linguriță de ierburi aromatice uscate;

1 linguriță de granule de usturoi, opțional;

legume verzi și quinoa sau orez, pentru servire.

Mod de preparare:

Amestecă sarea, piperul, ierburile aromatice și granulele de usturoi într-un bol. Unge fiecare file de somon cu puțin ulei de măsline. Treci bucățile de pește prin amestecul de condimente, astfel încât să fie acoperite uniform. Așază fileurile în coșul aparatului, într-un singur strat.

Setează air fryer-ul la 180°C și gătește timp de 8-10 minute, până când somonul este bine pătruns. Verifică temperatura internă, care trebuie să ajungă la 63°C, conform recomandărilor FDA.

Somonul poate fi servit alături de legume verzi și quinoa sau orez. Dacă preferi, poți alege și o salată proaspătă ca garnitură. Această rețetă este potrivită pentru zilele în care vrei să pregătești ceva rapid, fără să folosești multe ingrediente sau să petreci prea mult timp în bucătărie.

Poftă bună!