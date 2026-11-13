 Orez cu linte și ceapă caramelizată, rețeta care dă gust zilelor de post
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Orez cu linte și ceapă caramelizată, rețeta care dă gust zilelor de post

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Ceapa rumenită încet în tigaie capătă o dulceață care se potrivește cu gustul discret al lintei. Amestecată cu orezul și lintea, ceapa dă savoare unui fel de mâncare de post pe care îl poți servi cu o salată acrișoară sau cu murături.

Orez cu linte și ceapă caramelizată
Orez cu linte și ceapă caramelizată Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 cană linte fiartă

1 cană orez

2 cepe mari

sare

piper

scortișoara

Mod de preparare

Prăjești ceapa până este caramelizată.

Fierbi orezul cu lintea și cu condimentele, le scurgi bine și pui amestecul în farfurie pentru servire. Adaugi ceapa caramelizată deasupra și servești cât e cald.

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