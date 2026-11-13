Orez cu linte și ceapă caramelizată, rețeta care dă gust zilelor de post
Ceapa rumenită încet în tigaie capătă o dulceață care se potrivește cu gustul discret al lintei. Amestecată cu orezul și lintea, ceapa dă savoare unui fel de mâncare de post pe care îl poți servi cu o salată acrișoară sau cu murături.
Ingrediente
1 cană linte fiartă
1 cană orez
2 cepe mari
sare
piper
scortișoara
Mod de preparare
Prăjești ceapa până este caramelizată.
Fierbi orezul cu lintea și cu condimentele, le scurgi bine și pui amestecul în farfurie pentru servire. Adaugi ceapa caramelizată deasupra și servești cât e cald.