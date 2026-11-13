 „Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
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„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism

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Lidia Fecioru a vorbit despre beneficiile unor legume accesibile, pe care le găsim în orice piață sau magazin, dar ale căror proprietăți sunt adesea trecute cu vederea. Printre acestea se numără prazul, un aliment bogat în vitamine și minerale, despre care cunoscutul bioenergoterapeut susține că poate contribui la menținerea sănătății organismului și la prevenirea anumitor afecțiuni.

Lidia Fecioru
Lidia Fecioru Foto: Captură TV

Potrivit Lidiei Fecioru, prazul are numeroase proprietăți benefice, fiind recomandat în special în stare crudă. Aceasta a vorbit despre efectele sale asupra sistemului digestiv, dar și despre rolul pe care îl poate avea în menținerea sănătății inimii și în curele de slăbire. De asemenea, a făcut referire la conținutul de vitamine și minerale al legumei și la importanța acestora în timpul sarcinii.  

În cadrul rubricii „Leacul zilei”, din emisiunea „Adevăruri ascunse”, difuzată de Antena 3 CNN, Lidia Fecioru a explicat de ce consideră că prazul nu ar trebui să lipsească din alimentație.

„Ştiaţi că prazul este foarte, foarte bun pentru multe probleme? Este foarte bun pentru a ne menține sănătos intestinul gros. Prazul luptă cu celulele cancerigene. Dacă vrem să naștem un copil sănătos, e bine să mâncăm mult praz în timpul sarcinii pentru că are foarte multe vitamine şi minerale. Prazul întreține funcția cordului, ridică metabolismul şi ajută mult în curele de slăbire. Eu mă refer în special la prazul negătit, cel crud”, spune Lidia Fecioru.

Lidia Fecioru, despre beneficiile consumului de ceapă

Pe lângă praz, cunoscutul bioenergoterapeut a vorbit și despre proprietățile cepei, un alt aliment nelipsit din bucătăria românească. Aceasta a enumerat mai multe întrebuințări pe care le consideră benefice, făcând referire inclusiv la răceli, tuse și durerile de urechi.

Lidia Fecioru a prezentat și un remediu pe bază de ceapă pe care susține că l-a folosit și l-a verificat personal.

„Ceapa vindecă foarte bine, pentru că de la ea scade temperatura, ajută dacă doare urechea, dacă tuşim foarte tare. Practic, ceapa este ucigaşul infecţiilor, aşa i se spune. Dacă copiii fac otită, mai ales în această periodă, luăm mijlocul din ceapă, dar nu tăiem capătul, ca să nu se desfacă, tăiem pe jumătate şi îl introducem peste noapte în ureche. Pot face asta şi cei mari, atunci când au nevoie. Atenţie! Bucăţica de ceapă nu trebuie să intre adânc în ureche. Sau, ca să fim mai siguri, putem da ceapa prin maşina de tocat, o punem într-o bucăţică de tifon şi apoi turnăm o picătura în ureche, prin acel tifon. Este verificat de mine, e miraculoasă ceapa”, a spus specialista.

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