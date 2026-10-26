Supa de pui cu praz încălzește zilele răcoroase

Carnea de pui și prazul cu gust ușor dulceag se îmbină într-o supă gustoasă, numai bună pentru zilele răcoroase. Servită caldă, aduce la masă arome delicate și bucuria unui prânz pregătit acasă.

Supa de pui cu praz Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g piept de pui

2 fire de praz

1 ceapă

2 morcovi

1 rădăcină de pătrunjel

1 felie mică de țelină

2 cartofi

2 linguri ulei

1,5 l supă de pui sau apă

2 căței de usturoi

1 foaie de dafin

½ linguriță cimbru uscat

sare

piper

Mod de preparare

Cureți ceapa, morcovii, rădăcina de pătrunjel și țelina. Tai ceapa mărunt, iar rădăcinoasele cubulețe. Speli bine prazul și îl tai rondele.

Încingi uleiul într-o oală și călești ceapa, morcovii, pătrunjelul și țelina 4-5 minute, la foc potrivit. Adaugi jumătate din cantitatea de praz și mai gătești 2 minute.

Pui carnea de pui în oală, torni supa sau apa și adaugi foaia de dafin, cimbrul, sare și piper. Lași să fiarbă la foc mic aproximativ 25 de minute.

Cureți cartofii, îi tai cuburi și îi adaugi în supă. Continui fierberea încă 10-12 minute, până când cartofii sunt fierți.

Scoți carnea din oală, o lași câteva minute să se răcorească, apoi o desfaci fâșii cu ajutorul a două furculițe.

Pui carnea mărunțită înapoi în supă, adaugi usturoiul zdrobit și restul de praz. Mai fierbi 3-4 minute, apoi potrivești gustul de sare și piper.