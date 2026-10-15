Cum faci cel mai bun pește pane. Trucul pentru o crustă perfectă

Peștele pane, cu crustă aurie și crocantă și interior fraged și suculent, este simplu de pregătit și potrivit pentru o masă rapidă. Poate fi servit alături de cartofi, salată sau sosul preferat.

Pește pane Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g pește alb

100 g făină

2 ouă

sare

piper

3 linguri apă minerală

100 g pesmet panko

1 lingură muștar

3 căței de usturoi, zdrobiți

ulei, pentru prăjit

Mod de preparare

Tai peștele feliuțe, le dai cu sare și piper și îl lași deoparte cel puțin 15 minute.

Spargi ouăle, torni apa minerală, adaugi muștarul, usturoiul zdrobit, puțină sare și piper, apoi bați bine amestecul.

Așezi în farfurii separate făina și pesmetul.

Încingi uleiul, la foc potrivit. Treci feliile de pește prin făină, scuturi excesul, apoi prin ou, le scurgi și le treci prin pesmet. Îmbraci bine fileurile în pesmet și le prăjești până devin aurii. Le scoți pe șervețele absorbante.