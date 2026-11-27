Prazul gătit la foc mic devine fraged și ușor dulceag. Se amestecă apoi cu gnocchi, care îi preiau aroma. Preparatul se servește cald, iar puțin piper proaspăt măcinat pune în valoare dulceața prazului.

Gnocchi cu praz Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 praz

3 căței de usturoi

sare

piper

2 linguri ulei

100 g cașcaval ras

Pentru gnochi

500 g cartofi, fierți în coajă

1 gălbenuș

150 g făină

sare

Mod de preparare

Speli bine prazul și îl tai rondele subțiri, doar partea albă și foarte puțin din partea verde. Îl pui într-o strecurătoare și îl ții sub jet de apă, ca să înlături eventualele fire de nisip dintre foi, apoi îl lași la scurs.

Pentru gnochi, cureți cartofii, îi zdrobești, apoi îi amesteci cu sare, după gust, cu gălbenușul și cu făina. Frămânți bine, până obții un aluat lipicios. Formezi din el suluri și le tai bucățele de 1 cm sau le formezi cu ajutorul unei forme speciale. Presari gnochi cu făină și îi lași să se usuce.

Pui pe foc un vas cu apă și sare și, când apa clocotește, adaugi gnochi. Îi scoți când se ridică la suprafață. Păstrezi o cană din apa în care au fiert.

Separat, încingi uleiul, adaugi usturoiul și prazul, amesteci și adaugi sare și piper, după gust. Când prazul devine translucid, adaugi gnochi fierți și torni apa păstrată. Lași să dea un clocot, presari cașcavalul, amesteci și oprești focul. Servești gnochi decorați cu piper proaspăt măcinat și cu frunze de busuioc.