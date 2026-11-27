Sub crusta aurie, ceapa rămâne fragedă și ușor dulceagă. Rondelele sunt cele mai crocante imediat după prăjire și merg la fel de bine lângă un burger sau pe un platou de aperitive, cu un sos de usturoi.

Rondele de ceapă pane Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 ceapă mare

2 ouă

½ linguriță praf de copt

100 g pesmet

100 g parmezan ras

100 ml smântână

sare

piper

ulei, pentru prăjit

Mod de preparare

Speli ceapa, îi îndepărtezi primele două foi, apoi o tai în rondele de 1 cm și le desfaci în inele.

Separat, bați ouăle cu smântâna și adaugi sare și piper, după gust. Amesteci parmezanul cu pesmetul și cu praful de copt.

Treci inelele de ceapă prin amestecul de ouă și smântână, apoi prin amestecul de pesmet și le prăjești în baie de ulei. Le scoți pe șervețele absorbante.