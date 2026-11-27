Rondele de ceapă pane, aurii și crocante. Gustarea pe care o poți face acasă doar în 30 de minute
Sub crusta aurie, ceapa rămâne fragedă și ușor dulceagă. Rondelele sunt cele mai crocante imediat după prăjire și merg la fel de bine lângă un burger sau pe un platou de aperitive, cu un sos de usturoi.
Ingrediente
1 ceapă mare
2 ouă
½ linguriță praf de copt
100 g pesmet
100 g parmezan ras
100 ml smântână
sare
piper
ulei, pentru prăjit
Mod de preparare
Speli ceapa, îi îndepărtezi primele două foi, apoi o tai în rondele de 1 cm și le desfaci în inele.
Separat, bați ouăle cu smântâna și adaugi sare și piper, după gust. Amesteci parmezanul cu pesmetul și cu praful de copt.
Treci inelele de ceapă prin amestecul de ouă și smântână, apoi prin amestecul de pesmet și le prăjești în baie de ulei. Le scoți pe șervețele absorbante.