Cartofii dulci sunt printre cele mai apreciate garnituri, însă mulți îi gătesc la temperaturi prea ridicate, fără să știe că pierd o mare parte din aromă. Specialiștii în gastronomie susțin că secretul unor cartofi dulci perfecți nu constă în ingrediente speciale, ci în modul în care sunt copți.

Cum să prepari cartofii dulci Foto: arhivă

Cum se prepară cartofii dulci copți lent

Pentru început, cartofii se ung cu ulei de măsline și se condimentează cu sare, piper și, opțional, alte mirodenii. Chimenul este o alegere populară pentru aroma sa ușor dulceagă și nucată.

Așezați-i într-o tavă tapetată cu folie de aluminiu și introduceți-i într-un cuptor preîncălzit la 150 de grade Celsius. Timpul de coacere variază între două și două ore și jumătate, în funcție de dimensiunea cartofilor.

Când aceștia devin moi și ușor rumeniți la bază, activați funcția grill și lăsați-i încă trei-cinci minute, până când coaja capătă o culoare aurie și o textură crocantă.

Pentru cei care se grăbesc, cartofii dulci pot fi copți și la aproximativ 205 grade Celsius într-un timp mult mai scurt. Totuși, specialiștii spun că aroma obținută prin coacerea lentă este mult mai bogată și mai intensă.

Temperatura care face diferența în gătirea cartofilor dulci

Pasionații de gătit au observat că temperatura influențează semnificativ textura cartofului dulce. Coacerea la aproximativ 150-165 de grade Celsius produce un miez dens, dulce și aproape cremos, în timp ce temperaturile mai ridicate reduc timpul de preparare, dar și complexitatea gustului.

Printre cei care promovează această metodă se numără și Deb Perelman, fondatoarea blogului culinar Smitten Kitchen. Ea recomandă coacerea la aproximativ 135 de grade Celsius, urmată de câteva minute sub grill.

„Miezul devine mai dulce și mai complex decât ai crede posibil, iar coaja ușor rumenită și sărată devine incredibil de crocantă”, susține aceasta.

De ce funcționează metoda de coacere lentă

Metoda recomandată este coacerea lentă, la temperatură scăzută, urmată de câteva minute de rumenire intensă. Rezultatul va fi un interior extrem de moale și dulce, dar și o coajă crocantă, caramelizată și plină de savoare, potrivit Allrecipes.

Spre deosebire de temperatura ridicată, care poate usca rapid leguma, coacerea lentă permite umidității să se distribuie uniform în interiorul cartofului. Astfel, acesta se gătește în mod egal și își păstrează textura catifelată.

În plus, temperatura scăzută ajută la conservarea umezelii naturale. Acest proces intensifică aroma și evidențiază dulceața specifică a cartofului dulce. Potrivit experților culinari, cartofii pregătiți astfel sunt mai fragezi, mai aromați și chiar mai dulci decât cei gătiți rapid.

Un alt avantaj este coaja. Coacerea lentă permite eliminarea treptată a aburului, prevenind textura moale sau cauciucată. La final, câteva minute sub grill transformă coaja într-una crocantă și ușor caramelizată.