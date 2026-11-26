Lasagna cu pesto, ca în bucătăria italiană. Rețeta aromată pentru un prânz în familie
Întins între foile de lasagna, pesto-ul își lasă aroma în fiecare strat. La cuptor, marginile se rumenesc ușor, iar lasagna rămâne fragedă la mijloc. Servește-o cu o salată simplă de rucola și lămâie.
Ingrediente
12 foi de lasagna
200 g sos pesto de busuioc
250 g ricotta
250 g mozzarella
80 g parmezan ras
300 ml sos bechamel
2 linguri ulei de măsline
10-12 frunze de busuioc proaspăt
sare
piper
Pentru sosul bechamel
30 g unt
30 g făină
400 ml lapte
sare
piper
1 praf de nucșoară
Mod de preparare
Pentru sosul bechamel, topești untul într-o crăticioară, adaugi făina și amesteci 1 minut. Torni laptele treptat, amestecând continuu, apoi fierbi sosul 4–5 minute, până se îngroașă ușor. Condimentezi cu sare, piper și puțină nucșoară.
Fierbi foile de lasagna conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi le scoți și le lași pe un prosop curat. Dacă sunt foi care nu necesită fierbere, le folosești direct.
Amesteci ricotta cu 2–3 linguri de bechamel, puțin piper și jumătate din parmezanul ras, ca să obții un strat cremos și ușor de întins.
Ungi fundul unui vas termorezistent cu puțin bechamel și câteva picături de ulei de măsline. Așezi primul strat de foi de lasagna.
Întinzi peste ele puțin pesto, apoi un strat subțire de amestec cu ricotta, puțină mozzarella ruptă în bucăți și puțin bechamel.
Continui până termini ingredientele. La ultimul strat, pui foi de lasagna, bechamel, pesto și restul de mozzarella și de parmezan.
Coci lasagna la cuptor 30–35 de minute, până se rumenește frumos deasupra, iar marginile devin ușor aurii.
O lași 10 minute să se așeze înainte să o tai, ca straturile să rămână bine definite. O servești cu frunze proaspete de busuioc deasupra și, dacă vrei, cu câteva picături de ulei de măsline.