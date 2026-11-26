Întins între foile de lasagna, pesto-ul își lasă aroma în fiecare strat. La cuptor, marginile se rumenesc ușor, iar lasagna rămâne fragedă la mijloc. Servește-o cu o salată simplă de rucola și lămâie.

Lasagna cu pesto Foto: Shutterstock

Ingrediente

12 foi de lasagna

200 g sos pesto de busuioc

250 g ricotta

250 g mozzarella

80 g parmezan ras

300 ml sos bechamel

2 linguri ulei de măsline

10-12 frunze de busuioc proaspăt

sare

piper

Pentru sosul bechamel

30 g unt

30 g făină

400 ml lapte

sare

piper

1 praf de nucșoară

Mod de preparare

Pentru sosul bechamel, topești untul într-o crăticioară, adaugi făina și amesteci 1 minut. Torni laptele treptat, amestecând continuu, apoi fierbi sosul 4–5 minute, până se îngroașă ușor. Condimentezi cu sare, piper și puțină nucșoară.

Fierbi foile de lasagna conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi le scoți și le lași pe un prosop curat. Dacă sunt foi care nu necesită fierbere, le folosești direct.

Amesteci ricotta cu 2–3 linguri de bechamel, puțin piper și jumătate din parmezanul ras, ca să obții un strat cremos și ușor de întins.

Ungi fundul unui vas termorezistent cu puțin bechamel și câteva picături de ulei de măsline. Așezi primul strat de foi de lasagna.

Întinzi peste ele puțin pesto, apoi un strat subțire de amestec cu ricotta, puțină mozzarella ruptă în bucăți și puțin bechamel.

Continui până termini ingredientele. La ultimul strat, pui foi de lasagna, bechamel, pesto și restul de mozzarella și de parmezan.

Coci lasagna la cuptor 30–35 de minute, până se rumenește frumos deasupra, iar marginile devin ușor aurii.

O lași 10 minute să se așeze înainte să o tai, ca straturile să rămână bine definite. O servești cu frunze proaspete de busuioc deasupra și, dacă vrei, cu câteva picături de ulei de măsline.