Alina Laufer și fostul soț, Jorge, au sărbătorit-o împreună pe fiica lor, Karina, la majorat, săptămâna trecută. Pacea dintre cei doi a fost însă aruncată în aer de Jorge, care s-a plâns recent în emisiunea „Furnicuțele Revin” cum că nu ar fi fost lăsat să-și vadă fiica. Alina Laufer i-a dat o replică dură fostului soț, prin intermediul Click!

Alina Laufer și Jorge, la majoratul Karinei Foto: click.ro

Alina Laufer și Jorge tocmai ce s-au întâlnit, recent, la petrecerea de majorat a fiicei lor Karina, unde au venit amândoi cu familiile lor.

Zilele trecute însă, Jorge a apărut în emisiunea „Furnicuțele Revin” de la Antena 1, moderată de Cătălin Măruță, și a făcut o serie de declarații la adresa fostei soții, Alina Laufer, cum că nu l-ar fi lăsat să-și vadă fiica, dupa divorț.

„A fost toată povestea aceea cu separarea mea de Karina, la momentul respectiv așa au ales să mă dea la o parte din relația cu copilul și, suferind foarte mult pe partea asta că nu puteam să mă văd cu ea, că eram jucat pe picioare de fiecare dată, nu mă puteam bucura de lucrurile frumoase din viața mea pentru că eu sufeream, sufletul meu era alături de Karina.

Știu că o să ziceți: <<de ce ai plecat dacă o iubeai atât de mult pe Karina?!>> Dar cred că atât a fost să fie în acea relație. Nu mai puteam să mai rămân. Sunt foarte recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă și chiar m-am conectat cu fosta mea soacră, care anul acesta a murit, și m-am dus s-o văd la spital și mi-am cerut iertare pentru suferința pe care le-am creat-o.

Sunt foarte recunoscător pentru ce am trăit, însă unele lucruri se termină. Nu poți să tragi de ceva, să întinzi pelteaua. Eu am un respect deosebit și pentru fostul meu socru cu care am pornit primul bussines în București, cu el am lucrat. Nu pot să vorbesc de rău pe cineva care mi-a făcut bine.

Clar că la acel moment au suferit pentru că, pur și simplu, eu am plecat. Dar eu nu am mai rezistat și toată tragedia aia sentimentală care a urmat ani de zile m-a afectat foarte tare”, a declarat Jorge, în emisiunea de la Antena 1.



Foto: Bussines Lounge

Alina Laufer îi dă replica fostului soț

Contactată de Click!, Alina Laufer i-a dat o replică dură fostului ei soț în urma declarațiilor făcute la Antena 1.

„În urma declarațiilor făcute de fostul meu soț, Jorge (George), în cadrul emisiunii <<Furnicuțele Revin>>, mă văd nevoită să fac câteva precizări, întrucât anumite afirmații nu corespund realității, iar altele privesc aspecte ale vieții mele private și ale familiei mele, pe care nu consider oportun să le mai văd dezbătute în spațiul public.

În primul rând, afirmația potrivit căreia, după divorțul nostru, George nu ar fi avut posibilitatea să își vadă fiica este neadevărată. Acesta a avut posibilitatea să o vadă pe Karina conform programului stabilit de comun acord și consemnat la notariat. Prin declarațiile sale, lasă să se înțeleagă că ar fi fost împiedicat să își vadă copilul pentru o perioadă îndelungată, fără să ofere însă date concrete sau dovezi care să susțină această versiune. Este o afirmație pe care o repetă public de ani de zile și pe care nu mai doresc să o las necontestată.

În ceea ce privește referirile la părinții mei, inclusiv la perioada în care mama mea era bolnavă și internată în spital, consider că asemenea aspecte sunt profund personale și nu ar trebui transformate în subiecte de discuție publică. De asemenea, afirmația potrivit căreia tatăl meu l-ar fi ajutat să își deschidă prima afacere în București este eronată. Afacerea respectivă aparținea părinților mei, nu lui.

Am remarcat și relatarea făcută împreună cu actuala sa soție despre începuturile poveștii lor de dragoste și despre perioada în care aceasta îl urmărea la spectacolele <<Romeo și Julieta>>. Din această relatare a fost omis însă un detaliu esențial: la momentul respectiv, George era căsătorit cu mine, iar la aceleași spectacole asistam și eu, în calitate de soție, împreună cu fiica noastră, Karina.

Nu intenționez să redeschid capitole din trecut și nici să comentez viața personală a fostului meu soț. Consider însă că, atunci când sunt relatate public anumite episoade, adevărul nu ar trebui prezentat selectiv, prin omiterea unor aspecte esențiale.

Au trecut aproape 15 ani de la divorțul nostru, iar fiica noastră a împlinit deja vârsta de 18 ani. Fiecare dintre noi și-a continuat viața și consider că este firesc ca acest capitol să rămână în trecut.

Am ales să îmi trăiesc viața departe de asemenea controverse și îmi doresc ca această alegere să îmi fie respectată. Faptul că am preferat să păstrez discreția nu înseamnă că sunt de acord cu afirmațiile făcute la adresa mea sau că acestea reflectă adevărul.

Îmi doresc ca, pe viitor, fostul meu soț să se abțină de la declarații publice referitoare la mine, la părinții mei și la aspectele intime ale fostei noastre căsnicii.

Nu solicit nimic altceva decât respect pentru adevăr, pentru viața mea privată și pentru familia mea. Discreția mea nu trebuie confundată cu acceptarea unei versiuni neadevărate a trecutului”, a declarat Alina Laufer, în exclusivitate pentru Click!

Jorge a fost căsătorit timp de 5 ani cu Alina Laufer, iar în anul 2012 au divorțat. Împreună au o fiică, pe Karina, care a împlinit recent 18 ani. Din 2013, solistul și-a refăcut viața alături de Ramona Prodea cu care are un băiețel pe nume David.