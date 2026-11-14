 Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
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VideoAlina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”

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Moment de o încărcătură emoțională aparte în familia Alinei Laufer și a lui Jorge. Fiica lor, Karina, a pășit oficial în viața de adult, împlinind frumoasa vârstă de 18 ani, o bornă care a adus lacrimi de fericire, amintiri de neuitat și declarații pline de sensibilitate din partea ambilor părinți.

Alina Laufer, emoționată până la lacrimi de majoratul fiicei sale
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Alina Laufer, emoționată până la lacrimi de majoratul fiicei sale Foto: Raluca Malnasi

Dacă pentru orice mamă majoratul copilului este un prilej de mândrie, pentru Alina Laufer acest prag confirmă legătura extraordinară pe care a construit-o cu fiica sa, pe care o consideră astăzi nu doar o tânără matură și ambițioasă, ci și cea mai bună prietenă.

Alina Laufer, confesiune emoționantă: „Este mult mai matură decât mine la aceeași vârstă”

Cu sufletul plin de recunoștință, Alina Laufer a rememorat clipele de acum 18 ani, imediat după naștere, vorbind la superlativ despre evoluția Karinei și despre felul în care tânăra își privește viitorul:

„Normal că sunt foarte emoționată, e un moment emoționant pentru orice mamă când fiica ei împlinește 18 ani. Îmi aduc aminte de ceea ce făceam acum 18 ani, pe vremea aceasta: dormeam după ce am născut. Îi doresc o viață minunată, așa cum este ea. Este un copil bun, ascultător, ne face de fiecare dată să ne simțim mândri de ea. Este foarte motivată, știe exact ce vrea în viața aceasta și aș putea să zic că e mult mai matură decât mine la aceeași vârstă”, a mărturisit Alina Laufer pentru Click. 

De ce nu se gândește Karina să plece de acasă la 18 ani

Deși majoratul vine adesea pentru adolescenți cu dorința de a-și lua zborul din cuibul părintesc, Alina Laufer spune că în cazul lor nu se pune problema unei desprinderi. Dimpotrivă, relația mamă-fiică a devenit mai sudată ca oricând, iar cele două își petrec timpul liber împreună, bucurându-se de lucruri simple:

„Nu simt de nicio culoare că mă desprind de ea. A întrebat-o Ilan dacă vrea să se mute de acasă la 18 ani și nici nu se gândește. Suntem mai apropiate ca oricând, este prietena mea cea mai bună și sunt foarte fericită să simt aceste lucruri alături de fiica mea, care s-a dezvoltat și acum este o femeie cu care pot să mă sfătuiesc. Ne plimbăm ore în șir prin oraș, ne place să mergem pe jos, chiar și acasă ne uităm la TV împreună”, a mai adăugat mama Karinei.

Jorge, copleșit de amintiri la majoratul fiicei sale: „Nu mă așteptam să am așa emoții”

La fericitul eveniment a fost prezent, bineînțeles, și Jorge, care a trăit momentul cu o intensitate neașteptată. Artistul a recunoscut că a fost copleșit de sentimente în timp ce a depănat amintiri alături de fiica sa:

„Cred că am mai multe emoții decât ea, nu mă așteptam să am așa emoții. Am stat cu ea la o masă și am rememorat acele momente de când s-a născut și de la o lună după”, a declarat Jorge.

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