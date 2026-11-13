 Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”
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Gabi Bădălău rupe tăcerea și lansează noi acuzații, după ce Claudia Pătrășcanu a venit la poarta lui: „A lăsat impresia că ar fi fost lovită”

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Războiul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu atinge noi cote dramatice, cei doi foști parteneri lansând acuzații reciproce extrem de grave în mediul online.

Noi tensiuni între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Noi tensiuni între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu Foto: instagram

La o zi după ce cântăreața a publicat un videoclip filmat în fața locuinței afaceristului, în care susținea că nu este lăsată să petreacă timp singură cu fiul lor cel mic, Nicolas, Gabi Bădălău a ieșit la rampă cu propria versiune a evenimentelor.

Omul de afaceri o acuză pe fosta sa soție de falsitate și regie, susținând că aceasta ar fi provocat intenționat un scandal în fața altor părinți, în timp ce artista contraatacă cu dezvăluiri alarmante despre situația școlară a copilului.

Gabi Bădălău, despre incidentul din fața locuinței sale

Potrivit lui Gabi Bădălău, întâlnirea dintre Claudia Pătrășcanu și fiul lor cel mic a decurs absolut normal, fără ca cineva să îi îngrădească dreptul de a-și vedea copilul. Afaceristul susține însă că, la plecare, artista ar fi recurs la un gest teatral pentru a atrage atenția și a-și impresiona urmăritorii din mediul online, punându-l într-o lumină proastă și afectându-l emoțional pe băiat:

„Sunt efectiv șocat de reacțiile și de comportamentul Claudiei! A venit, a stat cu noi, a petrecut timp cu Nicolas, a vorbit cu el și l-a văzut fără ca nimeni să o împiedice. Iar la plecare, de față cu toți ceilalți părinți, a început un nou spectacol greu de înțeles. S-a ținut după mașină, iar la un moment dat a căzut, lăsând impresia că ar fi fost lovită. Din punctul meu de vedere, totul a părut o scenă menită să provoace reacții și să fie filmată”, a declarat Gabi Bădălău pe Instagram.

Contraatacul Claudiei Pătrășcanu: 230 de absențe nemotivate în catalogul electronic

Dincolo de tensiunile din fața casei, Claudia Pătrășcanu a ridicat o problemă mult mai gravă, acuzându-l pe Gabi Bădălău că ar fi mințit în legătură cu prezența la cursuri a fiului lor cel mic. Cântăreața cere ca Nicolas să se întoarcă la Constanța pentru a-și relua școala, invocând datele oficiale din catalogul electronic:

„Tatăl a mințit cu nerușinare că a dus copilul de șase ori la școală, deși școala mi-a confirmat că nu s-a întâmplat acest lucru, eu ca părinte, având acces la catalogul electronic unde pot vedea fiecare absență adăugată. Copilul având în prezent 230 de absențe nemotivate”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

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