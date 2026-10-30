 Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu. Spune că nu și-a putut lua fiul la București: „Nicolas a plâns”
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FotoGabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu. Spune că nu și-a putut lua fiul la București: „Nicolas a plâns”

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Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău pare departe de a se fi încheiat, chiar și după finalizarea divorțului. Omul de afaceri a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale în care o acuză pe fosta sa soție că nu i-a permis fiului lor, Gabriel, să petreacă weekendul alături de el și de fratele său, Nicolas la București.

claudia patrascanu si gabi badalau
Foto: arhivă

Claudia Pătrășcanu nu le-ar permite băieților să petreacă timp împreună

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, la ani de la despărțire și în ciuda deciziilor pronunțate în instanță privind custodia copiilor. Cel mai recent episod al conflictului a fost făcut public chiar de omul de afaceri, care susține că nu a reușit să petreacă weekendul alături de ambii săi fii.

Potrivit lui Gabi Bădălău, acesta a mers la Constanța împreună cu Nicolas pentru a-l lua și pe Gabriel la București, însă planurile i-ar fi fost date peste cap de refuzul fostei sale soții.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, afaceristul a afirmat că vizita avea o semnificație specială pentru familie, întrucât coincidea atât cu vacanța școlară, cât și cu aniversarea mamei sale.

„Astăzi am venit la Constanța împreună cu Nicolas, cu o singură dorință: să-l luăm și pe Gabriel și să petrecem câteva zile împreună, ca o familie.

Este vacanță. Este weekendul în care, conform hotărârii judecătorești, ar trebui să petrec timp cu Gabriel. Și, mai presus de toate, astăzi este ziua mamei mele, bunica băieților, care nu și-a dorit alt cadou decât să-și strângă ambii nepoți în brațe”, a scris acesta pe Instagram.

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Foto: instagram

Nicolas ar fi plâns după fratele lui

Gabi Bădălău susține că ambii copii și-au exprimat dorința de a petrece timpul împreună la București. Mai mult, Gabriel ar fi vrut să participe la un meci important al fratelui său.

„Astăzi, ambii mei băieți și-au exprimat dorința de a veni împreună la București. Nicolas și-a dorit enorm ca Gabriel să-l însoțească, să-i vadă meciul de fotbal, să se joace, să râdă și să petreacă timp ca doi frați”, a transmis afaceristul.

Potrivit acestuia, situația i-a afectat emoțional pe amândoi. „Nicolas a plâns. L-a rugat pe fratele lui să vină. Iar Gabriel și-a exprimat și el dorința de a fi alături de noi. Cu toate acestea, plecarea lui Gabriel nu a fost permisă de mama lui”, a mai spus Gabi Bădălău.

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Foto: instagram

Reproșuri la adresa fostei soții

În continuarea mesajului, omul de afaceri a vorbit despre efectele pe care conflictele dintre părinți le pot avea asupra copiilor și a sugerat că neînțelegerile dintre adulți nu ar trebui să afecteze relația dintre frați.

Nu există victorie într-un conflict între părinți atunci când copiii suferă. Un divorț desparte doi soți. Nu trebuie să despartă doi frați. Nu trebuie să despartă nepoții de bunici. Și nu trebuie să transforme dragostea unui tată într-o luptă permanentă”, a transmis acesta.

Gabi Bădălău a afirmat și că încearcă de mult timp să evite expunerea publică a conflictelor dintre el și Claudia Pătrășcanu, însă episodul recent l-a determinat să reacționeze.

„De foarte multe ori m-am ferit să fac acuzații grave, să jignesc sau să vorbesc public despre anumite lucruri. Dar după episodul de astăzi, îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg comportamentul Claudiei”, a scris afaceristul.

Până la acest moment, Claudia Pătrășcanu nu a oferit un punct de vedere public referitor la declarațiile făcute de fostul său soț.

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