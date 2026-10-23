 Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască
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Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască

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Noi informații ies la iveală în disputa dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău privind locuința copiilor lor. Potrivit unor surse citate de Spynews.ro, cei doi băieți ar fi vorbit în fața instanței despre relația cu părinții lor și despre locul în care și-ar dori să locuiască. Declarațiile acopiilor ar indica preferințe diferite: unul dintre ei ar vrea să rămână alături de tată, în timp ce fratele său ar fi spus că se simte bine în continuare în grija mamei.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău Foto: arhiva

Ce ar fi spus copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău în fața judecătorilor

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să atragă atenția, mai ales în contextul disputelor legate de creșterea și îngrijirea celor doi copii. Potrivit informațiilor publicate de Spynews.ro, cei mici ar fi fost ascultați în cadrul procedurilor judiciare, iar opiniile lor ar fi fost consemnate în dosar.

Conform surselor citate de publicație, unul dintre băieți ar fi declarat că nu își dorește să revină la locuința mamei. Acesta ar fi invocat nemulțumiri legate de perioada în care a stat cu Claudia Pătrășcanu, în special în ceea ce privește comunicarea cu tatăl său.

De ce ar prefera unul dintre băieți să locuiască alături de Gabi Bădălău

Potrivit informațiilor atribuite unor persoane din anturajul foștilor parteneri, unul dintre copii ar fi explicat că l-a deranjat faptul că, în perioada în care locuia cu mama sa, nu ar fi putut vorbi cu tatăl său așa cum și-ar fi dorit.

Aceeași sursă susține că băiatul ar fi vorbit și despre timpul petrecut alături de fiecare părinte. Acesta ar fi spus că desfășoară mai multe activități care îi plac atunci când este cu Gabi Bădălău, în timp ce, în perioada petrecută în grija mamei, ar fi stat mai mult în casă.

Totodată, copilul ar fi exprimat dorința de a urma cursurile unei școli din București, motivând că nu ar fi prea încântat de unitatea de învățământ din Constanța.

Celălalt copil ar fi spus că vrea să rămână cu mama sa, Claudia Pătrășcanu

În cazul celuilalt băiat, situația ar fi diferită. Potrivit acelorași surse citate de Spynews.ro, acesta ar fi declarat că locuiește împreună cu mama sa și că este mulțumit de actuala situație.

Copilul ar fi afirmat că se înțelege bine atât cu Claudia Pătrășcanu, cât și cu Gabi Bădălău, dar și cu fratele său. De asemenea, ar fi precizat că vorbește la telefon cu tatăl său și că nu înțelege de ce fratele lui ar prefera să locuiască alături de acesta.

Conform relatărilor publicate, băiatul și-ar fi exprimat dorința de a continua să locuiască împreună cu mama sa.

Cum ar putea influența declarațiile copiilor procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

În disputele privind locuința minorilor, opinia copiilor poate reprezenta un element important, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. Decizia instanței se bazează însă pe evaluarea interesului superior al copilului și pe ansamblul probelor administrate în dosar.

În cazul Claudiei Pătrășcanu și al lui Gabi Bădălău, informațiile apărute în presă sugerează că cei doi băieți ar avea perspective diferite asupra locului în care își doresc să trăiască. 

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