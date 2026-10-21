Gabi Bădălău, surprins alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu. Unde au mers cei doi

În ciuda scandalului care continuă să atragă atenția publicului, Gabi Bădălău și-a găsit timp pentru a petrece câteva ore în compania fiului său cel mic, Nicolas. Afaceristul a fost surprins pe Stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, acolo unde a asistat la meciul dintre FCSB și FC Voluntari, disputat luni seară.

Foto: Facebook

Gabi Bădălău și fiul său, pasionați de fotbal

Pasiunea pentru fotbal este bine cunoscută în familia Bădălău, iar afaceristul merge frecvent la meciuri alături de cei doi băieți ai săi. De această dată, Nicolas i-a fost alături la victoria obținută de FCSB, scor 2-1, succes care i-a bucurat pe ambii suporteri ai formației patronate de Gigi Becali.

Imaginile surprinse de SpyNews îl arată pe Gabi Bădălău atent la desfășurarea partidei, urmărind cu interes fazele de joc. Totuși, afaceristul și-a îndreptat atenția și către telefon în mai multe momente ale serii, semn că avea de gestionat și alte situații importante.

Apariția lui Gabi Bădălău vine într-o perioadă tensionată din punct de vedere personal, în contextul schimbului de acuzații dintre el și fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu. Cei doi continuă să își aducă reproșuri în spațiul public, în special în ceea ce privește situația copiilor și programul de vizitare.

Claudia Pătrășcanu spune că îi este dor de fiul său

Recent, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre dorul pe care îl simte față de fiul său cel mic. Artista a declarat că nu a mai reușit să comunice cu Nicolas atât de des pe cât și-ar dori și susține că situația actuală o afectează profund.

„Nicio noutate în privința școlii: un copil de 9 ani nu face școală (...) Vineri dimineață a fost ultima dată când am vorbit cu cel mic, după tot weekendul nu l-am auzit, astăzi am încercat să trimit emailuri tatălui și să transmit că îmi este foarte dor de copil, nu l-am auzit, nu pot să îl văd pe cameră și că vreau să vorbesc cu el. M-a sunat cel mic, pe la 12:30, era acasă, doar ce se trezise (...) Băiatul cel mare îi scrie mereu să îl aducă acasă. Îi este foarte dor de Nicolas”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Acces Direct.

Vedeta a mai afirmat că băiatul cel mare, Gabriel Alexandru, își dorește, la rândul său, să petreacă mai mult timp alături de fratele său. Claudia Pătrășcanu a susținut, de asemenea, că este îngrijorată de parcursul școlar al copilului și că încearcă în permanență să păstreze legătura cu acesta.

Replica lui Gabi Bădălău

De cealaltă parte, Gabi Bădălău susține că a încercat de mai multe ori să ajungă la o înțelegere cu fosta sa soție și că își dorește ca cei doi să colaboreze armonios în interesul copiilor.

„M-am săturat de șapte ani să-mi văd copiii două zile pe lună că nu mi-i dai, că suni la poliție că a întârziat, toate invențiile pe care le-ai făcut, că m-am chinuit și eu și copiii. Le-ai spus copiilor toate prostiile din lume despre mine, despre tata, înregistrări... tot ce ai făcut tu. Nu mai contează, șterg cu buretele tot.

Vreau să fim părinți amândoi, vreau copiii să mă aibă și pe mine, și pe tine lângă ei, atât vreau. Cum ți-am zis și la restaurantul acela cu avocații ăia. Ne luptăm, cheltuim emoția copiilor, nu rezolvăm nimic. Vreau doar, și ar trebui să fii mândră de lucrul acesta, că tatăl copiilor tăi e un tată implicat, dornic să ofere tot ce e mai bun pentru copiii lui”, a declarat Gabi Bădălău.

Afaceristul a declarat că s-a confruntat ani la rând cu dificultăți în ceea ce privește relația cu cei doi băieți și a afirmat că principalul său obiectiv este ca aceștia să îi aibă aproape pe ambii părinți. Totodată, el s-a descris ca fiind un tată implicat, preocupat de bunăstarea și educația copiilor săi.

Deși divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a fost finalizat în urmă cu mai mult timp, tensiunile dintre cei doi par departe de a se fi stins.

Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei este în pericol

Invitată la Spynews TV Live, Claudia Pătrășcanu a declarat că este hotărâtă să lupte pentru copiii săi și pentru educația lor. Artista îl acuză pe fostul partener că nu ar respecta situația juridică pe care o invocă și susține că băiatul ar fi pus în pericol, inclusiv din cauza faptului că tatăl său ar refuza să îl ducă la școală.

De asemenea, cântăreața afirmă că nu își dorește nimic de la Gabi Bădălău, în afară de întoarcerea copilului acasă. Aceasta a făcut și referiri la situația locuinței sale, respingând acuzațiile potrivit cărora fostul partener ar fi ajutat-o să își cumpere un apartament.

„Trebuie să lupt pentru acești copii, pentru educația lor și că, în momentul de față, la ce spune Gabi și ce minte, copilul este într-un real pericol cu el. El și-a pierdut mințile! (...) El nu vorbește de ce este real și de ce am câștigat în instanță (...) Să minți că mi-a luat el apartament, când mama mea, tatăl meu au muncit pe brânci, să nu mă mai întorc în timp (...)

Mi-a sunat menajera, l-a pus pe cel mic să o sune pe menajeră, acum patru seri, să o ia la el, că-i dă dublu. Nu este rușine să minți, în fața lui Dumnezeu?”.