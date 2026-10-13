 Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu a reizbucnit, iar miza conflictului este Nicholas, fiul cel mic al celor doi. Foștii parteneri își aduc reciproc acuzații, în timp ce artista susține că își dorește ca băiatul să se întoarcă la domiciliul său din Constanța, după ce a obținut o ordonanță președințială în acest sens. Potrivit declarațiilor sale, acest lucru nu s-ar fi întâmplat până în prezent.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți.
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți. Foto: Arhiva Click!

De cealaltă parte, omul de afaceri susține că fiul său este fericit alături de el și îi îndeamnă pe amândoi să renunțe la conflict, pentru binele copiilor.

Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei este în pericol

Invitată la Spynews TV Live, Claudia Pătrășcanu a declarat că este hotărâtă să lupte pentru copiii săi și pentru educația lor. Artista îl acuză pe fostul partener că nu ar respecta situația juridică pe care o invocă și susține că băiatul ar fi pus în pericol, inclusiv din cauza faptului că tatăl său ar refuza să îl ducă la școală.

De asemenea, cântăreața afirmă că nu își dorește nimic de la Gabi Bădălău, în afară de întoarcerea copilului acasă. Aceasta a făcut și referiri la situația locuinței sale, respingând acuzațiile potrivit cărora fostul partener ar fi ajutat-o să își cumpere un apartament.

„Trebuie să lupt pentru acești copii, pentru educația lor și că, în momentul de față, la ce spune Gabi și ce minte, copilul este într-un real pericol cu el. El și-a pierdut mințile! (...) El nu vorbește de ce este real și de ce am câștigat în instanță (...) Să minți că mi-a luat el apartament, când mama mea, tatăl meu au muncit pe brânci, să nu mă mai întorc în timp (...)

Mi-a sunat menajera, l-a pus pe cel mic să o sune pe menajeră, acum patru seri, să o ia la el, că-i dă dublu. Nu este rușine să minți, în fața lui Dumnezeu?! (...) Eu nu am nevoie de nimic de la omul ăsta, eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă (...) El vrea doar să mă denigreze. Tot ce am făcut și tot ce am clădit este pe munca mea și a părinților mei (...) Nu se poate să mă denigreze în halul ăsta, când situația este destul de gravă. Ține un copil forțat”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Spynews TV Live.

Ce spune Gabi Bădălău despre conflictul cu fosta parteneră

La rândul său, Gabi Bădălău a făcut apel la calm și a susținut că disputele publice dintre el și Claudia Pătrășcanu îi afectează pe copii. În cadrul emisiunii Spynews TV, unde cei doi și-au expus punctele de vedere, omul de afaceri a afirmat că foștii parteneri ar trebui să își amintească faptul că, deși nu mai formează un cuplu, au în continuare responsabilități comune ca părinți.

„Vreau să o rog pe Claudia să ne liniștim și, dacă vrem să vorbim lucruri, cred că „scandalul” ăsta a ajuns prea departe și cred că tot ce facem acum ne afectează din nou copiii și că suntem amândoi inconștienți. Aș ruga-o încă o dată, prin prisma dumneavoastră, chiar dacă ne-am pierdut calitatea de soț și soție, calitatea de părinți o avem în continuare și să facem tot ce ține de noi mai bine, să lăsăm unul de la altul, că probabil dreptatea e undeva la mijloc (...)”

„Sunt copiii mei, mă fac și preș, și lup”

Omul de afaceri a răspuns și acuzațiilor referitoare la veniturile sale și la sprijinul financiar pe care i l-ar fi oferit fostei partenere. Acesta a pus sub semnul întrebării sursele de venit ale Claudiei Pătrășcanu și a susținut că este dispus să facă tot ce este necesar pentru ca cei doi copii să aibă parte de liniște.

„Veniturile mele sunt publice. Să-mi spună și mie ce venituri are maică-sa? Unde naibii să-și ia casă și mașină de 100 de mii și nu știu ce, din banii ăștia din care îi dau tot timpul? Și dacă nu îi dau, îmi ia copilul și sună la 112 (...) Sunt copiii mei, mă fac și preș, și lup, ca copiii mei să trăiască într-un mediu liniștit și corespunzător”, a spus Gabi Bădălău.

Ghid de cumpărături

Selma Blair a fost arestată în avion
Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare Vedete internaționale
Actorul Toma Cuzin
„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat Vedete românești
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj! Toate detaliile transferului şi reacţia lui Șumi: „La Craiova nu s-a dus datorită mie…” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte observatornews.ro
image
O fată de 16 ani a fost agresată sexual de un robot, la Köln. Proprietarul îi spusese ce să facă www.antena3.ro
image
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Adrian Mutu, critici pentru Bergodi și Pancu după show-ul din U Cluj – Rapid: „Mă așteptam la altceva” www.fanatik.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
irina fodor asia express instagram jpg
#Asia Express
Asia Express, surpriză neașteptată pentru concurenți. Ce anunț a făcut Irina Fodor PrimeTime
mirela vaida si valerie lungu jpg
#Asia Express
Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții PrimeTime
Răzvan Pascu FOTO Facebook
Top 3 destinații de vis recomandate de Răzvan Pascu! Ce țară a pus pe primul loc: „Este senzațională” PrimeTime
Adela Popescu și Radu Vâlcan, la Șușani
Video„El e mai iute la mânie. Vecinii noștri aud niște discuții...”. Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Ne dorim familia asta mai mult decât orice pe lume” PrimeTime
tavi colen jpg
Tavi Colen a recunoscut care este cea mai mare slăbiciune a sa: „E inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva” PrimeTime
mirela si oana
De ce a refuzat Mirela Vaida să meargă cu soțul ei la „Asia Express”. Cum a reacționat Oana Tomoiagă când i-a propus PrimeTime
Bianca Ghiurcă și Prințul Marco
#Insula iubirii
„Să nu-și facă cineva iluzii cu mine!” Prințul Marco, reacție după ce Bianca Ghiurcă a dezvăluit că are casa și afacerile pe numele ei PrimeTime
image png
„The Social Reckoning”, întrecut la box-office de o producție horror. Noul film despre Facebook, sub așteptări PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net