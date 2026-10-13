Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă”

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu a reizbucnit, iar miza conflictului este Nicholas, fiul cel mic al celor doi. Foștii parteneri își aduc reciproc acuzații, în timp ce artista susține că își dorește ca băiatul să se întoarcă la domiciliul său din Constanța, după ce a obținut o ordonanță președințială în acest sens. Potrivit declarațiilor sale, acest lucru nu s-ar fi întâmplat până în prezent.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți. Foto: Arhiva Click!

De cealaltă parte, omul de afaceri susține că fiul său este fericit alături de el și îi îndeamnă pe amândoi să renunțe la conflict, pentru binele copiilor.

Claudia Pătrășcanu susține că fiul ei este în pericol

Invitată la Spynews TV Live, Claudia Pătrășcanu a declarat că este hotărâtă să lupte pentru copiii săi și pentru educația lor. Artista îl acuză pe fostul partener că nu ar respecta situația juridică pe care o invocă și susține că băiatul ar fi pus în pericol, inclusiv din cauza faptului că tatăl său ar refuza să îl ducă la școală.

De asemenea, cântăreața afirmă că nu își dorește nimic de la Gabi Bădălău, în afară de întoarcerea copilului acasă. Aceasta a făcut și referiri la situația locuinței sale, respingând acuzațiile potrivit cărora fostul partener ar fi ajutat-o să își cumpere un apartament.

„Trebuie să lupt pentru acești copii, pentru educația lor și că, în momentul de față, la ce spune Gabi și ce minte, copilul este într-un real pericol cu el. El și-a pierdut mințile! (...) El nu vorbește de ce este real și de ce am câștigat în instanță (...) Să minți că mi-a luat el apartament, când mama mea, tatăl meu au muncit pe brânci, să nu mă mai întorc în timp (...)

Mi-a sunat menajera, l-a pus pe cel mic să o sune pe menajeră, acum patru seri, să o ia la el, că-i dă dublu. Nu este rușine să minți, în fața lui Dumnezeu?! (...) Eu nu am nevoie de nimic de la omul ăsta, eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă (...) El vrea doar să mă denigreze. Tot ce am făcut și tot ce am clădit este pe munca mea și a părinților mei (...) Nu se poate să mă denigreze în halul ăsta, când situația este destul de gravă. Ține un copil forțat”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Spynews TV Live.

Ce spune Gabi Bădălău despre conflictul cu fosta parteneră

La rândul său, Gabi Bădălău a făcut apel la calm și a susținut că disputele publice dintre el și Claudia Pătrășcanu îi afectează pe copii. În cadrul emisiunii Spynews TV, unde cei doi și-au expus punctele de vedere, omul de afaceri a afirmat că foștii parteneri ar trebui să își amintească faptul că, deși nu mai formează un cuplu, au în continuare responsabilități comune ca părinți.

„Vreau să o rog pe Claudia să ne liniștim și, dacă vrem să vorbim lucruri, cred că „scandalul” ăsta a ajuns prea departe și cred că tot ce facem acum ne afectează din nou copiii și că suntem amândoi inconștienți. Aș ruga-o încă o dată, prin prisma dumneavoastră, chiar dacă ne-am pierdut calitatea de soț și soție, calitatea de părinți o avem în continuare și să facem tot ce ține de noi mai bine, să lăsăm unul de la altul, că probabil dreptatea e undeva la mijloc (...)”

„Sunt copiii mei, mă fac și preș, și lup”

Omul de afaceri a răspuns și acuzațiilor referitoare la veniturile sale și la sprijinul financiar pe care i l-ar fi oferit fostei partenere. Acesta a pus sub semnul întrebării sursele de venit ale Claudiei Pătrășcanu și a susținut că este dispus să facă tot ce este necesar pentru ca cei doi copii să aibă parte de liniște.

„Veniturile mele sunt publice. Să-mi spună și mie ce venituri are maică-sa? Unde naibii să-și ia casă și mașină de 100 de mii și nu știu ce, din banii ăștia din care îi dau tot timpul? Și dacă nu îi dau, îmi ia copilul și sună la 112 (...) Sunt copiii mei, mă fac și preș, și lup, ca copiii mei să trăiască într-un mediu liniștit și corespunzător”, a spus Gabi Bădălău.