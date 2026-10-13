 Gabi Bădălău, mesaj de pace pentru Claudia Pătrășcanu. Afaceristul spune că fiul său refuză să locuiască alături de artistă
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FotoGabi Bădălău, mesaj de pace pentru Claudia Pătrășcanu. Afaceristul spune că fiul său refuză să locuiască alături de artistă

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Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă, iar omul de afaceri a revenit în mediul online cu un nou mesaj adresat fostei sale soții. După ce a vorbit public despre situația fiului său cel mic, Nicolas, și a susținut că băiatul și-ar fi exprimat dorința de a locui alături de el, afaceristul face acum un apel la încheierea conflictului și îi propune artistei mai multe soluții legate de locuință, educația copiilor și sprijinul de care ar avea nevoie.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt părinții a doi băieți.
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt părinții a doi băieți. Foto: Arhiva Click!

Gabi Bădălău susține că își dorește ca atât Nicolas, cât și fratele său, Gabriel, să aibă parte de liniște și să nu mai fie afectați de neînțelegerile dintre părinți. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, acesta afirmă că este dispus să își reorganizeze viața și activitatea pentru a le asigura copiilor condiții cât mai bune.

Gabi Bădălău îi cere Claudiei Pătrășcanu să încheie conflictul

Omul de afaceri a transmis că își dorește să lase orgoliile deoparte și să găsească o soluție pentru binele copiilor. Acesta a făcut referire și la locuința din București despre care susține că a fost cumpărată de el pentru Claudia, afirmând că este dispus să contribuie financiar pentru ca artista să se mute într-o casă mai bună.

„Astăzi vreau să-i fac Claudiei un apel public, din suflet, nu din orgoliu.

Claudia, te rog, hai să încheiem acest conflict și să le oferim copiilor noștri liniștea pe care o merită!

Ai deja o locuință în București, cumpărată de mine. Sunt dispus să contribui financiar pentru a o schimba cu una mai bună. Plătesc integral școlile copiilor, îți pun la dispoziție șofer, bonă și tot sprijinul necesar.

Eu am munca și afacerile în București. Tu ai deja o casă aici și, din câte cunosc, NU ai un loc de muncă sau o afacere care să te lege de Constanța”, a transmis Gabi Bădălău.

Mesajul lui Gabi Bădălău.
Mesajul lui Gabi Bădălău. Foto: Instagram

Gabi Bădălău susține că Nicolas ar fi refuzat să locuiască alături de mama sa

În mesajele publicate anterior pe rețelele de socializare, Gabi Bădălău a vorbit despre situația fiului său cel mic și a susținut că atât Nicolas, cât și fratele său ar fi refuzat, la un moment dat, să se întoarcă la mama lor.

„Pentru toți cei care comentează, judecă și trag concluzii dintr-o postare pe internet, fără să cunoască adevărul, am câteva întrebări. Știți ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise? Știți ce li se spune copiilor mei? Știți prin ce au trecut și ce i-a determinat, la un moment dat, pe amândoi să refuze să se întoarcă la mama lor? Știți ce au declarat copiii în fața Poliției, a Protecției Copilului și a altor autorități? Știți ce au constatat reprezentanții DGASPC în urma intervențiilor? Știți că Nicolas și-a exprimat dorința de a locui cu tatăl său și de a merge la școală în apropierea domiciliului meu, inclusiv în fața unui judecător? V-ați întrebat vreodată DE CE un copil ajunge să refuze categoric să locuiască alături de mama și bunica lui? V-ați întrebat ce simte acel copil, ce îl doare, ce îl neliniștește și de ce își dorește atât de mult să rămână lângă tatăl său? Sau este mai simplu să condamnați un tată pentru că alege să fie lângă copilul lui?”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

„Lăsați instituțiile competente să stabilească faptele și să identifice soluțiile potrivite”

Afaceristul a explicat că există documente și informații care nu au fost prezentate public, însă a susținut că preferă să nu ofere publicului detalii despre viața privată a copiilor săi. Acesta le-a cerut celor care îl critică să nu tragă concluzii doar pe baza mesajelor publicate online și să țină cont și de ceea ce ar spune copiii.

„Există declarații, documente, împrejurări și materiale pe care le cunosc și care nu apar în postările de pe internet. Aș putea spune mult mai multe. Aș putea prezenta public lucruri care ar schimba percepția unora. Dar aleg să nu transform viața privată a copiilor mei și conflictul dintre părinții lor într-un spectacol public. Nu vreau să îmi expun copiii și nici să îi rănesc printr-un război al declarațiilor. Celor care mă judecă le cer un singur lucru: nu confundați o postare emoționantă cu întregul adevăr. Ascultați și ce spune copilul. Respectați-i sentimentele.

Lăsați instituțiile competente să stabilească faptele și să identifice soluțiile potrivite. Eu voi continua să colaborez cu autoritățile, să respect obligațiile legale și să fac tot ce depinde de mine pentru educația, liniștea și binele copiilor mei. Nu lupt împotriva mamei copiilor mei. Lupt pentru ca băieții mei să fie bine. Nu vreau să le iau dragostea nimănui. Nu vreau să îi despart. Nu vreau să câștig un război. Vreau să am doi copii fericiți, care să poată iubi și să fie iubiți de ambii părinți. Iar dacă pentru asta trebuie să îmi schimb întreaga viață, o voi face. Pentru că un copil nu are nevoie de părinți care să câștige unul împotriva celuilalt. Are nevoie de părinți care să nu renunțe la el. Iar eu nu voi renunța niciodată la copiii mei”, a mai transmis omul de afaceri.

Ce spune Gabi Bădălău despre relația dintre cei doi frați

În același context, Gabi Bădălău a vorbit și despre relația dintre Nicolas și fratele său, Gabriel. Acesta a susținut că își dorește ca băieții să rămână apropiați și să nu fie puși în situația de a alege între părinți. 

„Îmi voi reorganiza viața, afacerile, activitatea și toate responsabilitățile. Pentru că Nicolas refuză categoric, în prezent, să locuiască alături de mama și bunica lui, iar eu consider că acest refuz trebuie înțeles, nu ignorat. Vreau să îl ajut să își continue școala, să se simtă în siguranță și să depășească această perioadă dificilă.

DESPRE CEI DOI FRAȚI. Nimeni nu își dorește mai mult decât mine ca Nicolas și Gabriel să fie împreună. Sunt copiii mei. Îi iubesc la fel de mult și nu vreau ca vreunul dintre ei să fie pus în situația de a alege între părinți. Dar dacă vorbim despre dreptul fraților de a fi împreună, trebuie să vorbim și despre dreptul lor de a avea o relație apropiată cu ambii părinți. Și eu îmi doresc să petrec timp cu Gabriel. Și mie îmi este dor de el. Și eu am suferit atunci când programul de legături personale nu s-a desfășurat așa cum era stabilit”, a declarat Gabi Bădălău.

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