Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan și a fostului ei soț, Tibi Dumitrescu, a luat o decizie dificilă după ani întregi în care a făcut performanță în lumea baschetului. Tânăra a renunțat la sportul care i-a adus numeroase satisfacții, iar motivul are legătură cu problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului.

Sarah Dumitrescu s-a retras din lumea baschetului. Foto: Instagram

După patru intervenții chirurgicale la genunchi, aceasta a fost nevoită să pună punct carierei sportive. Iată ce a povestit despre momentul în care a luat această decizie!

Sarah Dumitrescu a renunțat la baschet după patru operații la genunchi

Recent, Sarah Dumitrescu a vorbit cu sinceritate despre parcursul său în baschet și despre motivele care au determinat-o să se retragă. Deși și-a dorit până în ultima clipă să revină pe teren și să continue să practice sportul pe care îl iubește, problemele medicale au devenit tot mai serioase.

Fiica Anamariei Prodan a mărturisit că decizia nu a fost una ușoară și că, inclusiv după ultima intervenție chirurgicală, era convinsă că va putea reveni la performanță. În cele din urmă, însă, a înțeles că organismul său nu mai putea suporta alte intervenții și că riscurile pentru sănătate erau prea mari.

Sarah a povestit că a luat această hotărâre împreună cu părinții și familia sa, după ce medicii i-au explicat că o eventuală continuare a activității sportive ar putea avea consecințe grave pe termen lung.

„Decizia mea să mă retrag a fost făcută în ultima secundă, în sensul că și după ultima operație, când mi-am terminat recuperarea, eu eram fermă că pot să joc și că o să mă întorc la sportul ăsta pe care îl iubesc. A fost o decizie luată cu părinții mei și cu familia mea, în sensul că sunt la a patra (n.r. operație), nu mai am din ce să iau să îmi reconstruiesc piciorul (...) A fost unul dintre acele lucruri în care și doctorii au zis: «OK, te lăsăm să joci, doar că nu am ce să îți mai fac și o să mai fie mai grav pe termen lung»”, a povestit Sarah Dumitrescu, la Pick&Tell Podcast.

Anamaria Prodan își dorește să devină bunică. Ce speranțe are impresara pentru anul viitor

Anamaria Prodan este o mamă mândră de cei trei copii ai săi: Rebecca și Sarah, din căsnicia cu fostul baschetbalist Tibi Dumitrescu, și Laurențiu, alintat Bebeto, din relația cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf.

Impresara a vorbit în repetate rânduri despre legătura specială pe care o are cu copiii săi, iar unul dintre cele mai mari visuri ale sale este să devină bunică. Recent, aceasta a recunoscut că își dorește foarte mult nepoți și că abia așteaptă să petreacă timp cu ei, să îi răsfețe și să îi ducă în vacanțe.

Chiar dacă fiicele sale nu par să se grăbească să își întemeieze propriile familii, Anamaria Prodan speră că dorința i se va împlini cât mai curând. Mai mult, impresara a mărturisit că și-ar dori ca anul viitor să aibă deja un nepoțel sau o nepoțică de mână.

„Nu am avut niciodată regrete. Am avut în viața mea diferite stări, niciodată starea de regret. Îmi doresc nepoți, să-i cresc, să colind lumea cu ei, să-i duc în cele mai frumoase locuri, să stau eu cu ei. Mă gândesc la asta de cât timp. Fetele nu mai sunt micuțe, la 28 de ani nu mai sunt micuțe. Sper că la anul să am unul mic de mână cu care să merg și să zic: «Hai cu mamaie!»”, a spus Anamaria Prodan pentru Spynews.ro.