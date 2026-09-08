 Sarah Dumitrescu, momente romantice alături de iubitul ei în vacanță. Detaliul care a atras toate privirile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Sarah Dumitrescu, momente romantice alături de iubitul ei în vacanță. Detaliul care a atras toate privirile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sarah Dumitrescu și iubitul ei se bucură de o vacanță în Bali, unde au avut parte atât de momente de relaxare și aventură, cât și de un gest romantic. Cei doi și-au oferit un simbol prin care și-au exprimat atașamentul și angajamentul față de relația lor.

Vacanță romantică pentru Sarah Dumitrescu și iubitul său
Vacanță romantică pentru Sarah Dumitrescu și iubitul său Foto: Instagram

Sarah Dumitrescu traversează o perioadă frumoasă pe plan sentimental, însă continuă să fie discretă atunci când vine vorba despre relația sa.

Fiica Anamariei Prodan a făcut de această dată o excepție și a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din vacanța petrecută alături de iubitul ei, în Bali. Cei doi s-au bucurat de peisajele spectaculoase ale insulei, au încercat activități precum surfingul și au marcat escapada printr-un gest romantic.

Ce sunt „promise rings”, inelele pe care și le-au oferit

Unul dintre cele mai romantice momente ale vacanței a fost schimbul de „promise rings”, adică inele simbolice oferite între parteneri pentru a marca o promisiune sau un angajament important în cadrul relației.

Gestul poate avea semnificații diferite de la un cuplu la altul și nu reprezintă, în mod automat, o logodnă.

În cazul celor doi, inelele se adaugă unei perioade în care Sarah Dumitrescu și iubitul ei par să se bucure de o relație discretă, dar apropiată. Vacanța din Bali le-a oferit ocazia să petreacă timp împreună și să creeze noi amintiri, departe de atenția publică.

Sarah Dumitrescu, promise rings jpg
1/4
Sarah Dumitrescu, promise rings jpg Foto: Instagram

Cine este iubitul lui Sarah Dumitrescu

Sarah Dumitrescu trăiește o poveste de iubire discretă alături de Alexandru, un tânăr care activează în lumea baschetului.

Acesta lucrează în cadrul Federației Române de Baschet, astfel că cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru sport. Relația lor este susținută și de Anamaria Prodan, care a vorbit pentru Click în termeni pozitivi despre partenerii fiicelor sale și despre felul în care aceștia sunt preocupați de binele fetelor.

Fiica Anamariei Prodan, figură cunoscută în baschet

Sarah Dumitrescu și-a construit o parte importantă a carierei sportive în Statele Unite, unde a urmat și cursurile unei facultăți. Baschetbalista a evoluat pentru echipele Ole Miss Rebels și Cal Poly Mustangs, înainte de a reveni în România.

În vara anului 2023, Sarah Dumitrescu a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, însă parcursul său sportiv a fost ulterior întrerupt. Din aprilie 2024, după partida dintre Sepsi și CSM Târgoviște, numele său nu mai apare în statisticile Federației Române de Baschet.

Potrivit informațiilor publicate de Digi Sport, tânăra a luat o pauză de la baschet în urma unor accidentări grave.

Ghid de cumpărături

aluziva monica tatoiu jpg
VideoScandal total între Aluziva și Monica Tatoiu! Subiectul pe care s-au contrazis dur: „Nu divorțezi decât dacă te bate” PrimeTime
Sorina Matei (2) jpg
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public Național
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!” Care e situaţia lui Radunovic şi a lui Mihai Popescu www.fanatik.ro
image
Insula unde locuitorii au găsit secretul prin care trăiesc peste 100 de ani. Toţi au un lucru în comun observatornews.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare www.antena3.ro
image
SRI anunță că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin infrastructură militară playtech.ro
image
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! Cristian Perea a fost prezentat oficial. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și... www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Ce mâncau locuitorii din Pompeii? De la pulpă de girafă la arici de mare historia.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
banner victor yila png
#Exclusiv Click!
Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita Vedete românești
fuego
Fuego a rupt tăcerea! Ce spune despre „războiul” dintre artiști: „Este loc pentru toată lumea sub soare” Vedete românești
theo rose in uniforma Foto FacebookTheo Rose jpeg
O recunoști? Cine este fetița cu ochii verzi și uniformă școlară? Astăzi cucerește publicul cu vocea ei Vedete românești
caylee cowan festival venetia profimedia jpg
Caylee Cowan, transparentă la Festivalul de Film de la Veneția! Rochia cu pene a atras toate privirile Vedete internaționale
Laura Cosoi, foto Instagram jpg
Laura Cosoi, imagini spectaculoase în costum de baie la doar o lună după ce a devenit mamă. Cum arată actrița Vedete românești
Narcis, dezvăluiri de la „Insula Iubirii”
#Exclusiv Click!
VideoNarcis, mărturisiri de la „Insula Iubirii”! De ce s-a întors pentru a doua oară și ce spune despre femeia pe care o caută: „O să te surprindă” Vedete românești
oana tomoiaga instagram jpg
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express” Vedete românești
astazi este ziua ta daniela nane 57041 jpg
VideoDaniela Nane a dezvăluit secretul siluetei sale. Ce face actrița pentru a se menține: „Asta funcționează la mine” Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net