Sarah Dumitrescu, momente romantice alături de iubitul ei în vacanță. Detaliul care a atras toate privirile

Sarah Dumitrescu și iubitul ei se bucură de o vacanță în Bali, unde au avut parte atât de momente de relaxare și aventură, cât și de un gest romantic. Cei doi și-au oferit un simbol prin care și-au exprimat atașamentul și angajamentul față de relația lor.

Vacanță romantică pentru Sarah Dumitrescu și iubitul său Foto: Instagram

Sarah Dumitrescu traversează o perioadă frumoasă pe plan sentimental, însă continuă să fie discretă atunci când vine vorba despre relația sa.

Fiica Anamariei Prodan a făcut de această dată o excepție și a împărtășit cu urmăritorii câteva imagini din vacanța petrecută alături de iubitul ei, în Bali. Cei doi s-au bucurat de peisajele spectaculoase ale insulei, au încercat activități precum surfingul și au marcat escapada printr-un gest romantic.

Ce sunt „promise rings”, inelele pe care și le-au oferit

Unul dintre cele mai romantice momente ale vacanței a fost schimbul de „promise rings”, adică inele simbolice oferite între parteneri pentru a marca o promisiune sau un angajament important în cadrul relației.

Gestul poate avea semnificații diferite de la un cuplu la altul și nu reprezintă, în mod automat, o logodnă.

În cazul celor doi, inelele se adaugă unei perioade în care Sarah Dumitrescu și iubitul ei par să se bucure de o relație discretă, dar apropiată. Vacanța din Bali le-a oferit ocazia să petreacă timp împreună și să creeze noi amintiri, departe de atenția publică.

1/4 Sarah Dumitrescu, promise rings jpg Foto: Instagram

Cine este iubitul lui Sarah Dumitrescu

Sarah Dumitrescu trăiește o poveste de iubire discretă alături de Alexandru, un tânăr care activează în lumea baschetului.

Acesta lucrează în cadrul Federației Române de Baschet, astfel că cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru sport. Relația lor este susținută și de Anamaria Prodan, care a vorbit pentru Click în termeni pozitivi despre partenerii fiicelor sale și despre felul în care aceștia sunt preocupați de binele fetelor.

Fiica Anamariei Prodan, figură cunoscută în baschet

Sarah Dumitrescu și-a construit o parte importantă a carierei sportive în Statele Unite, unde a urmat și cursurile unei facultăți. Baschetbalista a evoluat pentru echipele Ole Miss Rebels și Cal Poly Mustangs, înainte de a reveni în România.

În vara anului 2023, Sarah Dumitrescu a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, însă parcursul său sportiv a fost ulterior întrerupt. Din aprilie 2024, după partida dintre Sepsi și CSM Târgoviște, numele său nu mai apare în statisticile Federației Române de Baschet.

Potrivit informațiilor publicate de Digi Sport, tânăra a luat o pauză de la baschet în urma unor accidentări grave.