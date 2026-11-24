Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au fost cuceriți iremediabil de unul dintre cele mai apreciate orașe din România, Oradea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, fascinați de o destinație din România Foto: facebook

Prezentatoarea TV le-a mărturisit urmăritorilor săi cât de mult i-a impresionat atmosfera, curățenia și frumusețea acestei destinații.

Ce a apreciat Gabriela Cristea la Oradea și de ce este orașul atât de lăudat în toată Europa

După vizita petrecută alături de Tavi Clonda, Gabriela Cristea a lăudat public aspectul îngrijit al orașului, subliniind că această destinație merită pe deplin vizitată de oricine își dorește o escapadă reușită.

„Ne-am îndrăgostit de Oradea, chiar merită vizitat. Un oraș frumos și foarte curat”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Aprecierea vedetei TV confirmă ascensiunea remarcabilă a municipiului de pe malul Crișului Repede, care a intrat în competiție directă cu destinații europene consacrate precum Barcelona, Nancy sau Budapesta, datorită tezaurului său arhitectural în stil Art Nouveau.

Fiind singurul oraș din România inclus în rețeaua orașelor Art Nouveau, Oradea și-a conturat o identitate turistică unică, susținută de investiții majore și de o colaborare eficientă între sectorul public și cel privat.

Tot mai mulți turiști care ajung aici mărturisesc că simt o energie aparte și își doresc chiar să locuiască în Oradea după doar o zi sau două petrecute în oraș. Farmecul acestei destinații este completat de o istorie vie de peste 900 de ani, de clima blândă, de veselia locuitorilor, dar și de armonia și respectul reciproc în care conviețuiesc aici 15 etnii și 16 confesiuni religioase.

În plus, atractivitatea zonei este sporită de proximitatea stațiunii Băile Felix, cea mai mare stațiune balneară din România, care contribuie substanțial la fluxul turistic — încă din anul 2016, Oradea înregistra peste 180.000 de turiști.

Obiective turistice de neratat atunci când vizitezi Oradea

Pentru cei care vor să descopere frumusețea orașului despre care a vorbit Gabriela Cristea, printre cele mai importante repere turistice se numără: