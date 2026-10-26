 Gabriela Cristea a împlinit 52 de ani! Tavi Clonda, mărturisire despre momentele grele din căsnicia lor: „N-au fost doar zile cu soare”
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Gabriela Cristea a împlinit 52 de ani! Tavi Clonda, mărturisire despre momentele grele din căsnicia lor: „N-au fost doar zile cu soare”

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Gabriela Cristea își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar cu această ocazie specială, soțul ei, Tavi Clonda, i-a transmis o declarație de dragoste emoționantă. Prezentatoarea împlinește 52 de ani, iar artistul a marcat momentul printr-o postare pe rețelele sociale, în care a rememorat povestea lor de iubire și familia pe care au construit-o împreună.

Gabriela Cristea
Gabriela Cristea Foto: arhivă

Tavi Clonda a publicat mai multe fotografii de colecție cu el și Gabriela Cristea, surprinzând momente din diferite etape ale relației lor. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 13 ani, când erau colegi la emisiunea „Te vreau lângă mine”, prezentată de vedetă la Kanal D. De atunci, relația lor a evoluat, iar familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a celor două fiice, Victoria și Iris.

Ce mesaj i-a transmis Tavi Clonda Gabrielei Cristea de ziua ei

Artistul a vorbit cu emoție despre anii petrecuți împreună și despre toate lucrurile pe care le-au construit de-a lungul timpului. Mesajul său a fost unul plin de recunoștință pentru femeia alături de care și-a întemeiat familia.

„La mulți ani, iubirea mea, Gabriela! Mă uit astăzi la toate aceste fotografii și parcă retrăiesc fiecare clipă… De la primele noastre zâmbete, primele îmbrățișări, primele vise, până la tot ceea ce suntem astăzi. Câte am trăit, câte am construit, câte am învățat și cât de frumos ne-a crescut iubirea!”, a scris Tavi Clonda.

Cântărețul a mărturisit că Gabriela Cristea i-a oferit mult mai mult decât iubire, fiind omul alături de care a descoperit ce înseamnă să aibă un cămin și o familie.

Gabriela, tu mi-ai dăruit totul! Mi-ai dăruit iubirea ta, sufletul tău, o familie minunată și, mai presus de orice, cele mai frumoase două minuni din viața noastră: fetițele noastre”, a transmis artistul.

Mi-ai dăruit acel «acasă» care nu înseamnă pereți, ci oameni, îmbrățișări, râsete de copii și sentimentul că, indiferent ce se întâmplă în lume, avem cel mai important lucru: ne avem unii pe ceilalți”, a adăugat el.

Tavi Clonda, despre provocările prin care au trecut în cei 13 ani

Artistul nu a prezentat povestea lor ca pe una lipsită de dificultăți. Dimpotrivă, a recunoscut că au existat și perioade complicate, care i-au ajutat însă să-și consolideze relația.

N-au fost doar zile cu soare, pentru că viața adevărată nu e mereu ca în fotografii. Dar poate tocmai asta face povestea noastră atât de prețioasă. Că am rămas împreună, că am crescut împreună și că, după 13 ani, încă avem atâtea vise de împlinit”, a mărturisit Tavi Clonda.

Mesajul său a continuat cu o declarație directă de iubire, în care i-a spus soției sale că ar face aceeași alegere chiar dacă ar putea da timpul înapoi.

„13 ani… 13 ani de când viața mea a devenit mai frumoasă, mai plină de sens și de iubire. 13 ani de când am început să scriem împreună cea mai frumoasă poveste a vieții noastre. Astăzi este despre tine, iubirea mea! Despre femeia minunată, mama extraordinară și sufletul frumos care ne umple casa și inimile de iubire.”

„Dacă aș putea întoarce timpul înapoi, te-aș alege din nou. Cu aceeași emoție, cu aceeași dragoste și cu bucuria de a ști ce familie minunată vom construi împreună”, a mai scris artistul.

Urările lui Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea și familia lor

La finalul postării, Tavi Clonda a semnat mesajul în numele său și al celor două fiice ale cuplului, Victoria și Iris. Artistul i-a mulțumit soției pentru tot ceea ce au construit împreună și i-a transmis că își dorește să îmbătrânească alături de ea.

„La mulți ani, Gabriela mea! Îți mulțumesc pentru tot ce ești, pentru tot ce mi-ai dăruit și pentru tot ce suntem împreună! Te iubesc! Și, dintre toate lucrurile frumoase pe care mi le-a oferit viața, familia noastră este cea mai frumoasă realizare a mea.”

„La mulți ani, iubirea mea! Să îmbătrânim frumos împreună, înconjurați de râsetele fetelor noastre, de iubire și de amintiri pe care încă nu le-am trăit! Cu toată dragostea, Tavi și fetițele tale!”, a încheiat cântărețul.

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