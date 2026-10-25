Iana Novac, dublă sărbătoare în familie: a împlinit 43 de ani și a aniversat 23 de ani de căsnicie. Ce cadou muzical și-a făcut artista

Toamna aceasta a venit cu motive de sărbătoare pentru artista Iana Novac. Soprana a aniversat 23 de ani de căsătorie cu tenorul Octavian Dobrotă, iar pe 23 octombrie a împlinit 43 de ani.

1/7 Iana Novac, bucurie dublă în familie Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

De ziua ei, artista a lansat „Amapola” și a anunțat o noua întâlnire cu publicul, la Ateneul Român.

Iana Novac traversează o perioadă în care bucuriile din familie se împletesc cu proiectele muzicale. Artista și soțul ei, Octavian Dobrotă, au sărbătorit 23 de ani de la nuntă, iar soprana a marcat aniversarea cu fotografii tandre și un mesaj dedicat bărbatului alături de care și-a construit familia.

„La mulți ani, iubirea mea! 23 de ani de la nunta noastră”, a spus Iana Novac, ca mesaj pentru bărbatul vieții ei alături de care și-a construit o frumoasă familie, având împreună și doi copii.

Imaginile în care cei doi apar îmbrățișați, dar și fotografia cu mâinile lor împreunate au adunat sute de aprecieri și numeroase felicitări. Părinți a doi copii, Iana și Octavian împart atât responsabilitățile și bucuriile vieții de familie, cât și pasiunea pentru muzică. Ea soprană, el tenor, cei doi se completează și dincolo de scenă.

„Amapola”, cadoul muzical de la 43 de ani

La scurt timp după aniversarea căsniciei, a venit un alt moment special. Pe 23 octombrie, Iana Novac a împlinit 43 de ani și a ales să sărbătorească prin muzică. Artista a lansat „Amapola”, un cadou pe care și l-a făcut de ziua ei și pe care l-a împărțit cu cei care o ascultă și o urmăresc.

Tot cu această ocazie, soprana a anunțat concertul „Nella Fantasia”, pe care îl pregătește alături de Distinto pentru 28 decembrie, la Ateneul Român. Întâlnirea cu publicul va avea loc în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Între timp, Iana lucrează și la piese noi.

A deschis gala de la Madrid cu Imnul României

Apreciată atât ca soprană, cât și ca artistă de pop-opera, Iana Novac a avut recent un moment deosebit și pe o scenă din afara țării. Invitată la Madrid, la Gala CONAF „Women in Economy”, artista a deschis seara cu Imnul României, în timp ce întreaga sală s-a ridicat în picioare. În cadrul evenimentului, a susținut și un recital.

„Am susținut un recital, dar am deschis seara la Madrid, Gala CONAF «Women in Economy», cu Imnul României, cu toată sala în picioare”, ne-a povestit artista pentru Click!.